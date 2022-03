«El equipo está decepcionado porque el objetivo era ser líderes, toca resetear»

Tano Bonnín fue relegado al banquillo tras ser titular indiscutible durante toda la temporada. Un despiste defensivo le dejó fuera del once, pero todo apunta a que este domingo (17.00) ante el Puertollano en el Rico Pérez regresará al centro de la defensa en busca de una reacción más urgente que nunca.

¿Cómo está el equipo después de las dos derrotas seguidas?

El equipo está un poco decepcionado porque nuestro objetivo era quedar líderes y ahora las metas cambian y estamos centrados en estos momentos en el partido del sábado.

¿Cómo está el ambiente en el vestuario?

Después de dos días la frustración se va. Ahora estamos centrados y lo que queremos es ir a por los tres puntos del domingo con muchas ganas.

¿Qué ha podido pasar para estar en esta situación después de acabar la primera vuelta como primeros con seis victorias consecutivas?

Se ha visto durante toda la temporada. Empezamos por una etapa en la que no nos salían las cosas, luego otra en que sí y ahora hemos vuelta a la que no salen las cosas. Ahora tenemos la oportunidad el domingo de cambiar la dinámica.

En el fútbol no todo es negro ni blanco. Vamos a centrarnos en ganar ya se verá todo de otra manera el lunes

¿Qué Rico Pérez se espera? La afición está muy descontenta con la marcha del equipo...

Espero una afición que apoye al equipo, que no decaiga porque hay un objetivo bonito y vamos a pelar hasta el final.

Pese a todo siguen intactas las aspiraciones de ascenso para clasificarse para un «play-off» que se disputará en Alicante...

Hay un «play-off» por delante. La ilusión sigue y además en casa, con lo que tenemos la suerte de que vamos a tener a toda nuestra gente para apoyarnos en cada partido.

¿La clave es corregir los errores?

Está claro, los errores se tienen que corregir, es verdad que los jugadores tenemos días mejores y días peores pero el equipo está muy centrado en corregir lo que no hacemos mal y ganar el domingo al Puertollano.

¿Han afectado mucho las críticas desde fuera?

Es cierto que las críticas negativas siempre afectan, pero nosotros tenemos un bloque fuerte y entre nosotros mismos lo tenemos que sacar.

¿Cómo ven a Sergio Mora?

Los primeros días estaba jodido, como todo el equipo, y ahora está centrado en el objetivo que es el domingo y la ilusión de conseguir los tres puntos.

Una derrota el domingo puede llevar a la destitución del técnico...

Ahora mismo no pensamos en eso, solo en el partido del domingo y en ganar. Ya sabemos que los jugadores vienen y van igual que los entrenadores. No tenemos nada más en mente que el próximo partido.

¿Cómo está personalmente?

Entrenando bien y con ganas de que llegue el partido. Con ilusión.

Puede volver a la titularidad en el Rico Pérez...

Es decisión del míster. Yo estoy aquí para aportar nuestro granito de arena. Todo suma al equipo y es lo que queremos todos.

¿Ha sido duro estar en el banquillo los últimos partido?

A todo jugador le gusta jugar. Es verdad que te fastidia verte fuera del once pero aquí no son once jugadores sino 24 y todos quieren aportar. Lo que hay que hacer es seguir trabajando y a apoyar al compañero que salga.

¿Cuesta asimilar que ya no van a luchar por el primer puesto después de toda la temporada luchando por ese objetivo?

Hemos tenidos dos días de bajón y de resetear y ya sabemos que nuestro objetivo ha cambiado. Vamos a por la meta de afianzar el play off y a por los tres puntos el domingo. No pensamos en nada más.

¿Qué grado de dificultad cree que habrá para conseguir una plaza de «play-off?

Nosotros no vemos más allá del partido ante el Puertollano. Mirar más lejos es inútil. Hay que ir partido a partido como dice Simeone.

¿Qué partido se espera ante el Puertollano?

Como todos los domingos. Un partido duro en el que rival viene a ganar al Hércules. Nosotros vamos a centrarnos en nuestro objetivo, hacerlo bien nosotros mismos y para adelante.

Ahora se ve todo negro pero una victoria puede cambiar todo el panorama otra vez...

En el fútbol ni todo es tan negro ni todo es tan blanco. Queremos ir a por los tres puntos y ya el lunes que viene se verá todo de otra manera.