La saga de los Varela se perpetúa en el Hércules

Pepe y Alejandro Varela rompieron la tensión que se vive estos días en el Rico Pérez por la delicada situación tras dos derrotas seguidas. Los exjugadores, padre e hijo, fueron presentados sobre el césped como nuevos embajadores del centenario en un acto que sirvió para dejar al margen durante unos minutos la dura actualidad y revivir los momentos de gloria de la historia blanquiazul. Son los únicos padre e hijo en conseguir ambos un ascenso a Primera con el Hércules. Pepe Varela jugó en el Hércules entre las temporadas 1972-73 y 1974-75, siendo esta última en la que se consigue la mejor clasificación en Primera de la historia del club. Pepe protagonizó una de las imágenes más icónicas del club en su historia al acompañar al portero Humberto en su camino de rodillas desde el área hasta los vestuarios de El Sadar, en Pamplona, donde el equipo logró el objetivo.

Por su parte, Alejandro Varela permaneció 13 años en el club desde que llegara a las categorías inferiores del Hércules en 1985. Pasó por todas las categorías inferiores (alevín, infantil, juvenil y filial) hasta llegar al primer equipo en la temporada 1993-1994, donde permanecería hasta la 1996-1997, volviendo en la 2000-2001 media campaña. Con el primer equipo del Hércules jugó en Segunda B, Segunda y Primera División. Actualmente es miembro de la secretaría técnica del club alicantino.

Pepe se mostró muy «orgulloso» de ser uno de los embajadores y se acordó de sus antiguos compañeros: «Todos los compañeros míos de la época, caso de Humberto, Pachón, Sarrachini. Santamaría, Zamora y mucha gente que falta son merecedores también de este reconocimiento y va dedicado a ellos».

Por su parte, Alejandro también estaba muy contento por el acto. «Estoy muy agradecido por algo así, pero muchos lo merecen más, como por ejemplo mi padre, que para mi es el primero de la lista. Estoy orgulloso de que sea un embajador del centenario de nuestro club. Eso está por encima de todo», señaló el exjugador blanquiazul.

«Pique no hemos tenido pero sí ese estar detrás por parte de mi padre, de ‘picarme’ para que le superara. Me fue poniendo como retos, primero jugar en el Hércules, luego ascender, luego jugar en Primera...Me lo ponía como un reto que era una motivación muy bonita porque le hacía más ilusión a él que a mi, incluso», describió Alejandro de sus momentos de futbolista.

Pepe Varela: Quiero compartir este momento con los compañeros de mi época»

«Después de estas palabras me ha delatado mi hijo, quiero agradecer el detalle de que la comisión se haya acordado de nosotros, sobran las palabras, es un momento muy bonito y me siento muy orgulloso como padre y como herculano», apuntó Pepe muy emocionado.

Alejandro Varela: "El primero de mi lista para ser embajador siempre ha sido mi padre»

No se pudo dejar de lado en este entrañable acto la dura actualidad del Hércules. Así Alejandro fue claro. «La realidad es la que manda y ahora hay pensar en el partido ante el Puertollano y seguir paso a paso para intentar estar lo más alto posible en la clasificación para luchar por el ascenso. No hay más vuelta de hoja, conforme bajas de categoría más igualadas son y se está demostrando este año en todos los grupos. Eso habla de la dificultad que tiene la categoría», expresó el miembro de la secretaria técnica del conjunto blanquiazul durante el acto.