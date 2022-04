La tensión existe y se combate dando sensación de normalidad. El Hércules se juega mucho el domingo y con él su entrenador. Sergio Mora afronta la prueba definitiva después de una segunda vuelta tremendamente irregular y dos derrotas consecutivas, la última de ellas en casa, donde los blanquiazules reciben al Puertollano en 48 horas. Para el técnico blanquiazul es un encuentro importante, pero no más que cualquier otro.

«Es un partido clave, pero como todos. Como el de la semana pasada y como el de la que viene», ha dicho mesurado en rueda de prensa, antes de añadir que el vestuario, con el ánimo bajo tras perder de vista el objetivo del ascenso directo, es consciente de que si gana su partido «cambiará la forma de ver las cosas».

Mora insiste en que a pesar de que los resultados en la segunda fase del campeonato distan mucho de ser los esperados, «el objetivo final del ascenso sigue intacto» y que el bloque trabaja para tener la opción de acercarse al liderato o de pelear por la promoción.

«Al final del año valoraremos el trabajo», esgrime el preparador del Hércules, que abunda en la idea de que si su equipo disputa la fase de ascenso, objetivo mínimo para el presente ejercicio, lo hará «con la máxima ilusión porque nos da la oportunidad de salir de esta categoría».

El técnico no quiere especular con qué puede suceder con el proyecto, y con él, si no se gana al Puertollano, y mantiene que sus jugadores pueden «recuperarse anímicamente de las dos últimas derrotas y no caer durante el partido en la ansiedad» por ganar si no es capaz de marcar pronto.

«Los partidos se pueden ganar en cualquier momento, en el minuto 1 y en el 90», indica Mora, quien confió en que los aficionados acudan al Rico Pérez a arropar a sus hombres a pesar de los últimos resultados negativos: «Quiero pensar que estarán con el Hércules».

«Estos jugadores son los que están y los que nos van a sacar de esta categoría y hay más opciones de conseguirlo si se está con ellos, aunque cada uno es libre de expresarse como quiera», reconoce el madrileño.