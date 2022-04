Quinto partido que se perderá Pedro Sánchez

Quinto partido sin Pedro Sánchez. En los cuatro anteriores, el balance resulta descorazonador: tres derrotas. Solo se ha superado sin el aspense a El Ejido, en el Rico Pérez, un equipo fuera de cualquier pelea ambiciosa que mira de reojo la zona de descenso, de la que únicamente le separan dos puntos.

El segundo capitán lo está intentando todo, pero no hay manera de que el edema que arrastra desaparezca. El riesgo de recaída en caso de recibir un golpe en la zona es tan alto que el doctor ha desaconsejado que vuelva a jugar hasta que no se reabsorba el líquido inflamatorio que se acumula en el tejido óseo y que le dificulta sobremanera apoyar la planta del pie con naturalidad, con lo que eso implica a la hora de favorecer lesiones más graves por descompensación muscular.

El servicio médico tutelado por los doctores Mariano de Prado y Pedro Ripoll estimó en un mes el plazo para volver a trabajar. Ese tiempo ha pasado y, aunque el futbolista alicantino ha vuelto a ponerse las botas de tacos en Fontcalent, apenas ha podido completar sesiones largas de trabajo, todas al margen del grupo y bajo la supervisión directa de un recuperador.

Golpear a la bola puede, pero no así correr, saltar, girar sobre sí mismo, esprintar o detenerse en seco en conducción, situaciones fundamentales para el correcto desarrollo de su juego, clave en la circulación y la continuidad del ataque del Hércules.

Elliot vuelve a una convocatoria después de tres semanas fuera La ausencia de Borja Galán por sanción (castigado con dos amarillas en la revés frente al Eldense de hace seis días) abre la puerta de la convocatoria a Elliot Gómez, que lleva tres semanas fuera de la lista de 18 que pueden jugar cada jornada. Ha estado al margen por decisión técnica. A pesar de eso, según explicaba ayer el preparador madrileño, el canario «ha entrenado muy bien, con muy buena actitud y está listo para volver». Según su entrenador, el atacante insular fue «importante en el tramo más relevante de la primera vuelta, pero ha ido perdiendo sitio en el equipo por el crecimiento de otros compañeros», aduce Mora sin nombrar al refuerzo invernal llegado desde el Logroñés en enero. Elliot no es titular desde el parón navideño. La última vez que formó de inicio fue el 19 de diciembre, en la visita del Toledo. Ha sido titular 9 veces y en ninguna ha conseguido marcar. Su único tanto se lo hizo al Mar Menor en la jornada 3 (89’) y significó 3 puntos.

La patada que le propinó Juan Antonio después de que el segundo capitán le robara la pelota en la frontal del área ha hecho perder pie al equipo de Sergio Mora, que sin él ni Bikoro a la vez no da con el modo de sacar el balón y, lo que es más grave, hacerlo llegar a la portería contraria. Borja Díaz no tiene tanto recorrido ni tanta incidencia en el papel improvisado de catalizador. Su esfuerzo cubriendo zonas del campo que, por fundamentos propios, no le son favorables, le perjudican a él y, por ende, a sus compañeros, que tienden a cargar todo el fútbol por la banda de Galán, el único con capacidad para retener la pelota y que, para más desgracia, mañana verá el encuentro desde la grada para cumplir el partido de sanción que le acarrean las dos amarillas que le mostró el colegiado en la derrota contra el Eldense de hace seis días.

El pronóstico más optimista dice que Pedro Sánchez reaparecerá en la Nueva Condomina al menos unos minutos, pero después de un mes parado lo más lógico es que lo haga con un déficit serio de ritmo de competición.

Al internacional ecuatoguineano le quedan todavía dos semanas más de sanción, o sea que no estará este domingo contra el Puertollano ni el que viene frente al Real Murcia. Su exabrupto y su pérdida de control en Buñol le está costando muy cara al Hércules, que firma unos números calamitosos en la segunda vuelta, donde es el 14º peor equipo del grupo 5.

El resto de la plantilla está a disposición de Sergio Mora, que rescatará del «exilio» a Elliot Gómez después de tres semanas consecutivas apartado de las convocatorias por decisión técnica.