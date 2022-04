Ultimátum a la fuerza

Nadie lo desea por lo que significaría a seis fechas del final de la fase regular, pero no hay alternativa. Perder el domingo frente al penúltimo de la Liga, que suma menos de la mitad de los puntos que el Hércules y no gana a domicilio desde el mes de septiembre, provocará una explosión cuya onda expansiva se llevará por delante al entrenador. El crédito del técnico tiene límite y amenaza con agotarse una semana antes que en la primera vuelta.

Si Sergio Mora se jugó el puesto frente al Real Murcia, con su equipo alejado del «play-off», en la jornada 12, ahora lo hará en la 28, en la víspera de la visita a la Nueva Condomina. Es así por tres motivos: la dinámica blanquiazul, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, dos de ellas consecutivas frente a rivales directos, porque llega al tramo decisivo siendo el 14º peor equipo del grupo 5 en la segunda vuelta y porque, con Eldense y Mar Menor poniendo en riesgo la clasificación de los blanquiazules para la promoción, no hay quien sostenga de buena fe la continuidad del preparador en caso de derrota, ni siquiera sus dos valedores dentro de la entidad.

La tiranía de los resultados es cruenta, pero más lo sería seguir en la cuarta categoría del fútbol español justo cuando se alcanzan los cien años de vida sin hacer nada, dejándose morir. A pesar de la evidencia, el preparador madrileño prefiere no darse por aludido. «Es un partido clave, pero como los anteriores y como lo volverán a ser los siguientes. Pensar en posibles ceses no nos ayudará en nada el domingo», esgrime.

Sergio Mora, que no ha encontrado solución para paliar el daño provocado por las bajas simultáneas de Pedro Sánchez y Federico Bikoro, trata de dar apariencia de normalidad a un envite que solo admite un triunfo local, un empate injusto por la enorme superioridad local o una derrota accidental después de generar diez ocasiones de gol muy claras, el triple que el rival. Todo lo que no sea eso, acarreará consecuencias graves aunque al Hércules le beneficien los duelos directos que se viven esta jornada en la parte alta de la clasificación (Mar Menor-Intercity y Eldense-Real Murcia).

El conjunto de Ciudad Real ha perdido 10 de los 13 encuentros que ha disputado a domicilio en la presente campaña

«No creo que sea un partido de todo o nada. Somos terceros, estamos en puesto de ‘play-off’ y el objetivo del ascenso sigue intacto. Queremos acercarnos al liderato todo lo que podamos y al final de temporada se harán las valoraciones pertinentes en función de los resultados que obtengamos», considera el entrenador.

MAL PRECEDENTE El Hércules ya perdió contra Puertollano en la primera vuelta ►Fue en la jornada 11, cuando los castellano-manchegos ya habían caído al pelotón de cola del grupo 5. En su visita a La Mancha, los alicantinos cayeron 2-1. Todavía duraba el frenesí de las penas máximas que se prolongó hasta la jornada 14. Esa tarde, Arcos adelantó al Calvo Sotelo desde los once metros (28’) y Aketxe empató la contienda, también de penalti, en el 88. Un error garrafal en el tiempo añadido, otro, propició la tercera derrota blanquiazul.

«No he pensado en qué pasará si perdemos, solo en ganar. Nunca me detengo en lo negativo, me centro en lo positivo, siempre», reitera Mora, que sí admite el daño moral que han causado los dos derbis perdidos. «Las derrotas, sobre todo las dos últimas, que han sido duras, te hacen dudar de muchas cosas, pero hemos trabajado a fondo para recuperar el estado anímico de la plantilla».

Estar condenado a ganar, sí o sí, a un equipo recién ascendido, casi desahuciado, que está a 9 puntos de la salvación, que solo ha obtenido un triunfo como visitante en todo el curso, que ha encajado 22 goles en sus 13 encuentros a domicilio y que no levanta cabeza desde la jornada 9 a pesar del cambio de entrenador puede pasar factura si el marcador tarda en decantarse del lado alicantino.

«Me preocupa que si no marcamos pronto, la ansiedad se apodere del equipo. Tratamos de inculcar al vestuario que los partidos se pueden ganar en cualquier minuto, en el primero y en el último, que no nos podemos precipitar. Trabajamos para combatir la desconfianza que pueda provocarnos no hacer gol rápido», revela Mora, que mañana vivirá su segundo todo o nada... Del primero salió airoso.