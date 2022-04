Victoria o revolución inminente

Eluden su sonido mientras pueden. Asusta la pronunciación de ciertas palabras, el efecto atronador que provocan cuando se dicen en público. Pero están ahí, latentes, sostenidas en el aire como la memoria, el deseo y la rabia, como las ganas de ganar y el pánico a perder. Definitivo, final, ultimátum... conceptos que pesan como el miedo que hunde a quienes no saben nadar. El Hércules se la juega como proyecto creíble y su técnico, también. Una derrota esta tarde frente al peor visitante de la Liga, frente al penúltimo clasificado, frente al equipo que solo ha ganado una vez lejos de su casa (y fue hace medio año) provocará una revolución necesaria que nadie, ni dentro ni fuera de la entidad, desea que se produzca porque eso significará que el objetivo está en serio peligro.

La cita con el heredero del mítico Club de Fútbol Calvo Sotelo es determinante. No va más. Después de firmar tres desastres en las últimas cuatro jornadas y de despedirse casi por entero del ascenso por la vía rápida, el crédito de Sergio Mora está en el límite. Perder será malo, hacerlo dando una imagen clara de debilidad precipitará cambios urgentes para tratar de salvar un año clave para la entidad, el que desembocará en la celebración de su centenario. Festejar en la cuarta categoría un siglo de vida no entraba en los planes, de modo que habría que maniobrar rápido para no morir por inacción.

FECHA: 26/9/2021 Única victoria del Puertollano a domicilio esta temporada ►La consiguió en el Salto del Caballo, en Toledo, frente al colista, en la 4ª jornada: 1-4. 19 JORNADAS Llevan los manchegos en puestos de descenso a Tercera RFEF ►El técnico José Masegosa no ha logrado revertir la dinámica que heredó de su predecesor en el banquillo, Darío Martín, que, sin embargo, sí que pudo con el Hércules en el Ciudad de Puertollano con un gol en el tiempo añadido: 2-1. 5 PUNTOS De 39 posibles ha sumado el rival del Hércules como visitante ►El Calvo Sotelo Puertollano es el peor equipo del Grupo 5 lejos de su estadio. En 13 partidos ha marcado 10 goles y encajado 22.

Duelos directos de la J.28 en la pugna por el ascenso ►Mar Menor-Intercity 12:00 ►Eldense-Real Murcia 18:00

CLASIFICACIÓN 1- LA NUCÍA 53 puntos 2- INTERCITY 53 puntos 3- HÉRCULES 45 puntos 4- Mar Menor 45 puntos 5- Real Murcia 44 puntos 6- ELDENSE 44 puntos 17- Puertollano 23 puntos

La plantilla está «a muerte» con el entrenador, lo dijo su capitán. Y eso está muy bien, ahora únicamente falta que esa unión sirva de algo sobre el césped, que es donde de verdad cuenta. Frente a frente, esta tarde (17 horas), estarán dos clubes con un presente similar, pero con más de 20 puntos de distancia en la tabla clasificatoria. Si debes encarar una final, un todo o nada, mejor que sea contra un equipo inferior en todo lo tangible que en la Nueva Condomina dentro de siete días. En la vida siempre llegan momentos en los que solo tú puedes hacer algo por ti, y para los jugadores del Hércules el primer instante es hoy.

Ni las bajas (Pedro Sánchez, Bikoro y Galán) ni el viento ni la bisoñez arbitral sirven como parapeto. Es la hora de demostrar de qué pasta está hecho un proyecto que, si se arruga en un día crucial, tendría muy poco que hacer en unas eliminatorias a cara de perro... si llegase, que estaría por ver.

Mora necesita encontrar una solución a la ausencia simultánea de dos de sus tres mejores hombres. El equipo que arme alrededor del Toro Acuña será trascendental. La semana, siempre a puerta cerrada, sin testigos molestos, ha servido para probar distintas combinaciones. Un centro del campo con César y Mario Ortiz aguantando el ataque rival y Borja Díaz, por delante, proyectando las ofensivas junto a Nico y Raúl Ruiz, en los flancos, ha sido una de ellas, pero no la exclusiva.

El preparador madrileño es muy consciente de que una mala imagen del Hércules frente al Puertollano, a 9 puntos de la salvación, casi desahuciado, hará muy difícil su defensa al frente del vestuario. No hay nadie en el equipo blanquiazul que no esté al corriente, de ahí la posibilidad de que, si tarda en moverse el marcador a favor de los locales, la ansiedad haga acto de presencia y termine de dinamitarlo todo.

José Masegosa, que suplió a Darío Martín (destituido en la jornada 16) ya le complicó la vida al Intercity el domingo anterior. Él es conocedor (porque lo sufre jugando cada jornada con la soga al cuello) de lo que sentirán hoy los futbolistas del equipo de casa y quiere aprovecharlo, así que cederá la iniciativa a los blanquiazules para aprovecharse de sus posibles errores en la circulación. La imagen lo es todo, pero hoy lo será mucho más.