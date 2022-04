Mora: «Me alegra estar aquí, quiero triunfar en mi casa»

Imprimar con una pátina de normalidad lo extraordinario no es una tarea sencilla. Sergio Mora sabe cómo hacerlo, cómo no transmitir tensión en situaciones límite. Pero los gestos no se pueden tapar. La piña de todos lo jugadores alrededor de su entrenador al final de un partido contra el vicecolista refleja lo mucho que estaba en juego ayer por la tarde en el Rico Pérez, que iba más allá de los tres puntos.

«Sabíamos que iba a ser un partido complicado y la actitud de los futbolistas ha sido de 10. Estoy muy orgulloso de ellos, de lo que suponen como grupo», valoró nada más sentarse el preparador del Hércules. «Estamos en ese momento en el que todo lo que ocurre en nuestra contra acaba en gol o en uy..., por eso es tan difícil ganar partidos», anuncia Mora, satisfecho con la personalidad de sus hombres que, esta vez sí, «han reaccionado bien al gol en contra en la única llegada que ha tenido el Puertollano». «Por ocasiones claras y por sensaciones de juego teníamos que haber sentenciado este partido mucho antes, no haber mantenido la incertidumbre lógica que se da cuando el resultado en el marcador es corto, pero este triunfo ha de valernos para salir de ese momento en el que estábamos en el que todos nuestros fallos nos perjudicaban mucho», deseó el técnico blanquiazul. «Tenemos que salir de ese momento en el que estamos en el que todo lo que sucede en nuestra contra acaba en gol o en uy...» Sergio Mora - Entrenador del Hércules «Estoy muy contento con este grupo, me siento orgulloso de él, se merecen todo lo bueno que consigan», insistió Mora recalcando su agradecimiento a la plantilla, a toda, sin excepción. «Me reconforta que la sensación que demos de unidad sea tan sólida, tan fuerte. Vendrán más baches en el futuro y tenemos que seguir así de unidos para sortearlos», recordó el preparador blanquiazul sin perder la sonrisa. «Siento que estoy donde quiero estar, que estoy en mi casa. Quiero triunfar en este club, ser parte de sus éxitos. El ascenso sigue estando en nuestra mano, nunca ha dejado de estarlo. Necesitamos que la gente se enganche con nosotros, que nos acompañe en este camino ahora que entra en el tramo más importante», solicita Sergio Mora, quien considera que la clave para acabar con la mala racha ha estado en el hecho de que sus futbolistas «hayan encarado el encuentro más liberados, con menos ansiedad que en las jornadas anteriores». Que dure.