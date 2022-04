Pedro Sánchez, sin fecha de vuelta

Todo en la vida es susceptible de empeorar. En el Hércules, siempre. No hay tregua. 48 horas duró la ilusión de empezar una semana de trabajo con todos los futbolistas a disposición del entrenador para ejercitarse a la vez, a la misma intensidad. Fue un espejismo. El miércoles, tras el martes de descanso, el dolor se agudizó en el tobillo izquierdo de Pedro Sánchez y tuvo que volver a parar. Magnetoterapia, masaje, antiinflamatorios... Regreso frustrante a una rutina que dura ya siete semanas y que está pasando factura al ánimo del jugador por el que, hasta su lesión, se filtraban todas las acciones ofensivas del equipo alicantino, las más peligrosas.

El atacante de Aspe trató de reintegrarse al grupo en algunas fases de la preparación del partido contra el Melilla, pero todas sus tentativas acaban igual, con él apoyando mal por culpa de una punción en el hueso, la que le provoca el líquido que inunda el tejido que cubre la zona en la que impactó la fea patada que le propinó Juan Antonio Martínez a cinco minutos del descanso, en pleno partido contra el Atlético Pulpileño, en el Rico Pérez.

Fue el propio futbolista quien, después de la sesión del sábado, decidió que no estaba en condiciones de reaparecer en Liga frente al Melilla

El futbolista alicantino le robó un balón al mediocentro sub-23 cuando este trataba de sacarlo desde su área. El joven jugador del conjunto andaluz se lanzó con fuerza a ras de hierba para tratar de impedir que, por su fallo, se creara una ocasión manifiesta de gol. No tocó cuero, Pedro se lo escondió, pero por la inercia que llevaba su vuelo, imparable, terminó llevándose por delante el pie de apoyo del aspense, que permaneció un buen rato dolorido sobre la hierba.

La falta, que se produjo en la jornada 23, se saldó con una tarjeta amarilla para el infractor en su tercer partido de la temporada como titular. Juan Antonio Martínez apenas ha jugado este curso. No ha completado ninguno de los 12 encuentros que ha disputado y no alcanza ni los 300 minutos en Liga. Es el segundo futbolista menos utilizado del vestuario almeriense y la fatalidad quiso que esa tarde, en el Rico Pérez, Sebastián López (ya destituido) le diera una oportunidad después de cinco semanas sin ir convocado. Solo ha entrado dos veces en la lista de 18 tras cruzarse de forma fortuita en la carrera de Pedro Sánchez.

27 DE FEBRERO Día en el que recibió la patada que le provocó el edema ►Una entrada del sub-23 Juan Antonio Martínez en el minuto 40 le ha dejado K.O. siete semanas. 11 PUNTOS Ha perdido el Hércules de los 21 que ha disputado sin él ►Los blanquiazules han perdido tres partidos sin su segundo capitán y únicamente han ganado dos. 3 SESIONES A un ritmo normal ha podido completar el jugador de Aspe ►Desde que se retiró del partido contra el Pulpileño, no ha cubierto una semana íntegra de trabajo.

El Hércules acusa sobremanera la baja de su segundo capitán. En las siete semanas que lleva ausente, los blanquiazules han dejado escapar 11 puntos, más de la mitad de los que han disputado. Han perdido más partidos (3) de los que han ganado (2), y, lo más sangrante, salió del once dejando a su equipo tercero, a tres puntos del líder y a uno del segundo, y ya son 9 los que hay de distancia con la cabeza y siete con respecto a la segunda plaza.

El daño es superlativo, casi hiperbólico, y se ha producido cuando el margen de reacción es invisible porque solo restan cuatro envites más antes de una promoción que no está garantizada matemáticamente. En el club reinan el pesimismo y la resignación porque no tienen modo, con los recursos de que disponen, de acelerar el proceso de rehabilitación de su jugador más influyente en ataque. La medicina más efectiva en el tratamiento de edemas óseos, la tecarterapia, «es costosa y no resulta fácil encontrar centros en la que se practique», según las fuentes médicas consultadas. Nadie se atreve a poner fecha al regreso de Pedro Sánchez después de casi dos meses lidiando con un dolor que empieza a ir más allá de lo físico... también para el propio jugador.