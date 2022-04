«He superado tanta adversidad que ahora disfruto de cada día»

El niño de Benijófar que fantaseaba con jugar en el club de su vida hizo realidad el sueño. Se formó en la cantera del Hércules y debutó en el primer equipo con 17 años recién cumplidos. Lo hizo en un escenario tan épico como la batalla que ha librado contra su propio destino. Pedro Inglés es herculano de cuna, pero sobre todo es futbolista. Con 21 años se enfrentó a la decisión más importante de su carrera, seguir intentándolo siempre a la sombra de fichajes caros llegados de fuera o abrirse camino en la jungla. Optó por lo segundo... y ganó. El domingo, con el Águilas, se enfrentará por tercera vez a su exequipo, en las dos anteriores sonrió él.

¿En qué momento personal le llega este reencuentro con el Hércules?

Estoy muy contento. Muy a gusto después de unos meses en Lleida muy complicados. Este es un proyecto serio y, además, me siento muy cerca de casa. Los días libres los paso siempre allí, con mi gente, y eso me hace feliz.

Jugando en el Orihuela ya le ganó dos veces al Hércules, ¿hay alguna fórmula secreta?

De aquellos partidos recuerdo que fueron muy igualados y que los dos andábamos muy necesitados. En estas categorías todo es muy parejo, siempre gana quien menos se equivoca.

Se marchó del Hércules con 21 años, ¿por qué fue?

Porque acaba de salir de una lesión en el cruzado y necesitaba minutos para poder volver a mi máximo nivel. En el Hércules siempre hay mucha competencia y no iba a poder tener lo que yo necesitaba para volver a sentirme futbolista, así que decidimos que lo mejor era marcharme.

¿Alguna vez, lejos de Alicante, se ha arrepentido de aquella decisión, ha pensado en ello?

Como canterano y seguidor del Hércules, es imposible no pensarlo. Llegar de la base a primer equipo es el sueño de cualquiera. Yo lo cumplí, pero en la vida deportiva te suceden cosas y estás obligado a tomar decisiones que, en el momento, es imposible saber si son las correctas. Necesitaba minutos y los fui a buscar donde podría tenerlos.

«No saber si puedes ir a comprar comida porque llevas 6 meses sin cobrar y pagando facturas es muy duro»

¿Ha tenido que renunciar a algo importante para poder ser futbolista?

No. Tenía muy claro que esto era lo que más me gustaba en la vida y siempre he estado muy centrado en poder serlo profesionalmente. Somos unos privilegiados, yo lo siento así, y no creo que haya sacrificado nada más importante para mí que por poder jugar al fútbol.

¿Cuál es el mejor recuerdo que conserva de su paso por la cantera del Hércules?

El debut nunca se olvida. Fue muy bonito a pesar de que perdimos el partido [9 de noviembre de 2014,1-0, en El Collao]. Todo ocurrió tan rápido que casi no me dio tiempo a disfrutarlo [fue titular y sustituido en el 70’]. También fue inolvidable la eliminatoria de Copa en casa contra el Barça [30 de noviembre de 2016, 1/16 final, 1-1, disputó los 90 minutos]. Ver el campo casi lleno y a nosotros plantarles cara, eso se queda conmigo para siempre.

Le ha tocado sufrir muy joven un episodio de impagos a la plantilla, ¿cómo vivió todo lo ocurrido en Lleida?

Ha sido muy duro. Yo no me imaginaba lo que se podía llegar a sufrir. Nos avisaron de que había algunas dificultades, pero estuvimos seis meses sin cobrar. Todo eran mentiras y las facturas se acumulan. Cuando te das cuenta de que ya no puedes ir a comprar ni comida... se hace muy duro. No se lo deseo a nadie.

¿Qué enseñanza sacó?

Aprendí a vivir el día a día y que si te rodeas de buena gente todo es más soportable. También, que los momentos malos llegan y que cuando vienen, hay que encararlos y mentalizarse que de todo se sale si te rodeas de gente buena.

Desde su salida del Hércules, ¿ha tenido alguna oferta para volver?

Hasta hoy, no. Nunca he tenido la oportunidad de volver ni nadie ha contactado conmigo. Nuestros caminos se separaron, pero quién sabe...

«Cumplí el sueño de llegar desde la base al primer equipo, pero entendí que debía salir si quería ser futbolista»

¿Conserva buenos amigos de aquella etapa blanquiazul?

Sí. Chechu Flores, que sigue siendo muy importante en mi vida. Chema Giménez [preparador de porteros blanquiazul], Paco Peña, Miñano... Guardo muy buenos amigos, que es una de las mejores cosas que te deja el fútbol.

Coincidir con Buigues y Torres en el equipo, ¿le ayudó a tomar la decisión de firmar en enero con el Águilas?

Sí. Y más después de lo vivido en Lleida. Tener gente a la que conoces te ayuda a integrarte rápido. Cuando, además, el proyecto es bonito y estás cerca de casa, ni te lo piensas, por lo menos yo.

¿Qué partido espera el domingo?

Un partido duro, largo, con mucho en juego. Se jugará con mucha intensidad. Habrá pocos goles. Y el que menos errores cometa, se llevará los tres puntos. Para mí, como canterano, encima, será muy especial enfrentarme al club de mi vida. Lo será siempre porque nunca dejará de haber emociones dentro de mí y personas conocidas que me liguen al Hércules. Es el club que me ha hecho futbolista y lo voy a llevar siempre en el corazón. Siempre me dará alegría encontrarme con ese escudo.

¿Qué tiene el Pedro Inglés de ahora que no tenía el que jugaba en el Hércules?

Creo que ahora sé llevar mejor las situaciones, todas, soy un jugador más tranquilo. He pasado por tanto desde tan joven [lesiones graves, incumplimientos de contrato...] que disfruto más del día a día, saboreo más todo, me siento más sereno, creo que estoy más hecho como futbolista.