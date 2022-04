El apagón de Tano

Hay fotos fuera de foco en las que si sales retratado muchas veces te acaban desfigurando. El lugar de Tano Bonnín no es el banquillo. No debía serlo por entidad deportiva, jerarquía salarial y peso específico dentro del vestuario. Pero su actividad, la que se ve los domingos, le ha terminado arrancando la titularidad. El internacional dominicano, en su segunda temporada, no ha mejorado las prestaciones de la primera a pesar de poderlas desplegar una categoría más abajo.

El central del Hércules está firmando un ejercicio tremendamente irregular en el que ha sido protagonista inesperado de momentos muy perjudiciales para el equipo. Errores suyos en acciones no forzadas, en situaciones aparentemente cómodas para su perfil, le han costado puntos al conjunto blanquiazul. Socuéllamos y Buñol fueron sus estaciones de penitencia, las más sonadas, pero no las únicas. Tano ha sido titular esta temporada en 18 ocasiones, una cifra muy por debajo de la que se preveía cuando Carmelo del Pozo armó la plantilla. La competencia es fuerte en esa posición, tanto que José Solbes, un fijo intocable en el Alcoyano que sí fue capaz de encaramarse a la Primera RFEF, apenas ha dispuesto de oportunidades. Tanto Carlos David como Diego Jiménez se han mostrado más sólidos que el zaguero mallorquín con pasaporte caribeño. 18 TITULARIDADES Acumula el central en las 30 jornadas ya disputadas ►Llamado a ser uno de los pilares, Carlos David y Diego Jiménez le han restado protagonismo. 6º FUTBOLISTA Con más minutos en el Hércules esta temporada ►A pesar de su irregularidad, Tano ha gozado de la confianza de Sergio Mora, que le ha dado 1.677 minutos este curso. 1 AÑO Más de contrato en caso de que el equipo ascienda ►La suya es una de las fichas altas del equipo. Tardó en renovar, y se le firmó un segundo año condicionado. Necesitó 8 jornadas para ganarse un sitio fijo en el centro de la defensa, en parte, favorecido por la decisión del entrenador de adelantar a Raúl Ruiz y desplazar al lateral a zaguero zamorano, que fue quien ejerció como lateral hasta que se integró en el sistema a José Fernández, algo que no ocurrió hasta Navidad. El exceso de confianza de Tano, que tiene calidad de sobra para liderar cualquier defensa en la Segunda RFEF, le ha jugado malas pasadas a él... y también al equipo, que se ha dejado puntos por fallos groseros que le han tenido a él como responsable único. Uno de ellos, el que firmó en Buñol en la jornada 24, lloviendo sobre mojado, le apartó de la titularidad y no la recuperó hasta que Carlos David, con menos fundamentos pero mucho más pragmático, se quedó fuera de la lista por acumulación de amarillas. Tano desaprovechó la ocasión de reivindicarse y demostrar su enorme potencial futbolístico frente al Melilla. No ocurrió. Su participación, dubitativa, titubeante, se saldó con otro mal día... y muchos balones perdidos. Solo una fractura por lesión del tándem David-Jiménez le mantendría en la formación de inicio este domingo, en Águilas, donde, como él mismo reconoce, el Hércules debe salir «a no encajar». LLAMADA A LA AFICIÓN «Viene poca gente al campo y necesitamos todo su apoyo» ►Tano Bonnín confía en que la afición del Hércules que se ha desconectado del equipo por la irregularidad que le ha impedido pelear por el ascenso directo regrese al estadio en las dos jornadas que restan en el Rico Pérez antes del comienzo de la promoción. «Es verdad que se está llenando poco el estadio, así que hago un llamamiento para que la gente venga porque esto no se ha acabado y viene algo bonito», demanda el central, feliz de que el «play-off» se juegue en «nuestra casa». «Veo al equipo bien y con ganas, aunque es verdad que no estamos acertados en algunas facetas, pero hay material de sobra para asegurar el play-off», considera el internacional dominicano, que no encuentra ningún paralelismo entre este año y el desenlace del anterior porque, básicamente, ni se lo llega a plantear: «En verano hice borrón y cuenta nueva y, además, no creo que se pueda comparar un año con otro porque, para empezar, son categorías y futbolistas diferentes», sostiene Tano con descreída inocencia. El defensa comprende el desencanto de los aficionados, pero a pesar del evidente recelo reinante en el entorno, pide a todo el mundo que esté «tranquilo» porque el Hércules va a «sentenciar el play-off lo antes posible». El Hércules, incapaz de remontar