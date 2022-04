(1-1) Águilas y Hércules empatan en un partido muy igualado

Abonados al empate a uno. Un punto para cada equipo y mucha igualdad. El Hércules frenó a los locales pero no supo sentenciar el choque cuando se puso por delante. Claros y oscuros en un empate insulso. Sergio Mora apostó de salida por Federico Bikoro, adelantando su posición en el campo a Borja Díaz e incluyendo como novedades en el once a Borja Galán y Aketxe. Carlos David también recuperó su puesto en la alineación tras cumplir sanción. Enfrente un Águilas repleto de viejos conocidos, con Buigues, Javi Pérez y Pedro Inglés entre sus titulares. Los locales necesitados de los puntos para eludir el descenso y los visitantes en busca de puntos importantes para confirmar su presencia en el Play Off de ascenso. El encuentro arrancó con las precauciones previstas por dos conjuntos con un botín tan importante en juego a estas alturas de la competición.

El tedio se rompió con una ocasión muy clara de Javi Pérez que frustró Adri López. Un aviso muy serio de los locales para recalcar que el Hércules no podía acomodarse en el encuentro. A lo que se unió una amarilla para César Moreno y otra a Federico Bikoro, para condicionar la labor defensiva del centro del campo de los alicantinos. Tras una puesta en escena aceptable los visitantes menguaban ante el empuje local. Aketxe tuvo la mejor ocasión pero le faltó velocidad en el momento de la definición. Antes del descanso el delantero vio como se le anulaba un gol desde la estrategia por fuera de juego. Aunque sin goles, el encuentro se aceleró en la segunda parte, con algo más ritmo por parte de ambos contendientes. El empate no acababa de convencer a ninguno. El Águilas creció en ímpetu ofensivo y empezó a generar dudas en la defensa herculana. Sergio Mora acertó con el primer cambio al dar entrada a Raúl González por Aketxe. Y el delantero convirtió en gol una asistencia de Raúl Ruiz. Un tanto con ADN alicantino con gesto técnico de calidad incluido en el remate final. Pero la alegría duro muy poco, una duda de Álex Martínez en defensa la convirtió Javi Pérez en el empate local. Partido nuevo con veinte minutos por jugar. La recta final del choque estuvo llena de tensión y de errores no forzados por parte de ambos. El Hércules encontró en la posesión su mejor forma de parar a los locales, pero lejos del área rival. La mejor ocasión la generó de nuevo Raúl González, pero Chuli no llegó al remate por milímetros. Al final otro empate a domicilio. El Hércules parece que ha decidido alcanzar el objetivo dando pequeños pasos. Este es el tercer uno a uno consecutivo de los de Sergio Mora, que no acaban de enderezar su rumbo.