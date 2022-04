¿Hay caso «Toro» Acuña?

Los equipos que sí compiten bien no tienen problemas, quedan ocultos bajo el manto de puntos que suman. Y si los tienen, no se perciben, el brillo de su empuje deslumbra a quien los busca. A los otros, sí. A los que no dan con el modo de hacer valer la propuesta táctica para sumar puntos, a esos se les ven las costuras, se les nota la barriga aunque disimulen y metan tripa. Todos los entrenadores saben mucho de fútbol, más que la mayoría, más que cualquier cretino «juntaletras» que torture a diario a sus lectores intentando explicar lo que pasa con lo poco que le dejan ver del día a día.

¿Qué diferencia entonces a unos técnicos de otros si todos poseen la misma base de conocimiento? Las decisiones. Los preparadores que se hacen ricos las toman durante los partidos y aciertan. Es ahí dónde se desmarcan del resto, donde labran su futuro. Las de antes y después también condicionan, pero las que le añaden ceros a la cuenta bancaria, esas se adoptan en 90 minutos. NO IR CONTRA TI MISMO No pedir a un jugador lo que se sabe de sobra que no puede hacer La mala primera parte frente al Melilla dejó tres víctimas, una de ellas, Javier Acuña. Algo vio el técnico esa tarde de fútbol mortecino en el Rico Pérez para retirar del césped a quien más conecta con la grada después de Bikoro. La mancha de la sospecha se prolongó en El Rubial. El paraguayo, suplente, calentó toda la segunda parte y se quedó sin jugar pese a no haberse agotado los cambios. Con todo lo que hay en juego, se dio por bueno el empate. En realidad, se hubiera firmado antes de subir al autocar. En esas estamos. Pero el problema no es que el Toro pasara de titular indiscutible a tercer delantero sin solución de continuidad. Eso lo decide Sergio Mora tratando de buscar los mejor para su equipo. Lo cuestionable es lo que se consigue con ello en realidad. El preparador madrileño insiste en estructuras con un solo delantero. Es la que más le gusta y la que mejor resultado le ha dado. Cuando ha probado duplas de «nueves» ha terminado rectificando sobre la marcha. Esa apuesta, perfectamente lícita, en el fútbol que él abandera, exige un perfil de ariete muy específico, sobre todo en la acción defensiva. Si adelantas la línea para robar cerca del área, necesitas a alguien que responda con una mínima frescura a la presión. Alguien con una forma física envidiable. Si no, fundes a tu hombre gol, que pasa más tiempo corriendo sin llegar a ninguna parte que pisando área. Las cualidades de Aketxe, las que tiene y las que no, se ven a la legua. Han sido siempre las mismas. En Águilas, Mora apostó por él de inicio y el vizcaíno se vació en la contención. Hizo todo lo posible por cubrir un espacio infinito para él y cuando le tocó correr hacia Iván Buigues en la jugada más clara del partido, casi del curso, llegó tan exhausto que apenas le dio para meter la uña y golpear sin fuerza, ya sin ángulo. Cuando entró en el campo Raúl González en la segunda parte, el cambio de capacidad física fue tan notable, que nadie en la grada del estadio aguileño entendió por qué había sido suplente. DE MÁS A MENOS Los errores son de todos, no solo de los futbolistas Es fácil convenir que la segunda vuelta poco apreciable que está firmando el Hércules tiene mucho que ver con los fallos hiperbólicos de algunos de sus jugadores. Cuesta ver una semana libre de chapuzas, siempre hay un manchurrón de grasa en el traje de comunión. Tal vez, si el equipo hubiera creado un hábitat para proteger el balón, para hacerlo circular, para defender con la pelota en vez de correr siempre detrás de ella, habría menos presencia rival dentro del área, que es donde esos fallos individuales se amplifican. No hay un estilo bueno para jugar al fútbol, pero sí hay una obligación para lograr objetivos, tener peso en ambas porterías. No ha ocurrido en todo el año, ni siquiera en la racha victoriosa que permitió a Mora llevarse el «torneo Apertura». SIN BIKORO ES PEOR EQUIPO Su dupla con Pedro Sánchez como interiores cambió el paso Hay un dato incontestable. El Hércules renacido ante el Murcia en la primera vuelta decayó cuando dejó de poder alinear a Bikoro y Pedro Sánchez por delante de César Moreno. Es irrebatible. Su marcha con la selección y la lesión del segundo capitán son imponderables. Pero si ese es el sistema que funcionó mejor, hay que buscar una alternativa muy semejante. Borja Díaz puede hacer del aspense (sin llegar a ser él), pero nadie puede hacer de Bikoro. Y si insistes en un solo delantero para defender y atacar, elige al más fuerte, al que mejor esté físicamente, porque aunque ninguno es un goleador, hay más posibilidad de éxito si quien tiene que decidir llega al momento clave con aire en el pulmón. Sobre los hombros de Bikoro

LA PEREGRINA BLANQUIAZUL El Hércules visita hoy la Santa Faz, a las 13 horas ►La plantilla del Hércules tiene previsto visitar hoy el monasterio de la Santa Faz para realizar la tradicional ofrenda floral a la reliquia, protectora de la capital, un día antes que el resto de los feligreses. El equipo, que por la mañana entrena en Fontcalent, se desplazará a las 13 horas en autocar hasta el santo lugar para cumplir con una tradición que se hunde en la noche de los tiempos.