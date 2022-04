El otro «play-off» del Hércules

El Hércules vive de forma paralela momentos decisivos en su existencia. Por un lado, el equipo entra en mayo en un mes en el que se juega el ascenso a la Primera RFEF, mientras que por otro la entidad debe hacer frente antes del 30 de junio a un pago de 870.000 euros a los acreedores ordinarios tras activarse esta temporada el convenio firmado en 2013 y modificado cuatro años después para que el Hércules pudiera ganar tiempo. Tanto en lo deportivo como en lo económico la preocupación es máxima y las sensaciones no son positivas en ninguna de las dos vertientes. En el campo, el equipo blanquiazul ha conseguido en la segunda vuelta 17 de 42 puntos posibles, unas cifras que lo sitúa a la altura de los conjuntos que luchan por la permanencia. Sus tres próximos rivales (Mancha Real, Toledo y Marchamalo) han firmado mejores números que los alicantinos en la segunda vuelta de la competición. No es un buen presagio para un Hércules que todavía no ha certificado su plaza en el «play-off».

En lo económico, el Hércules entra en momento delicado que puede acabar con su existencia en el año de su centenario si no cumple con lo firmado. Sin posibilidad de más prórrogas, esta temporada se ha activado el concurso de acreedores en el que el conjunto blanquiazul debe hacer frente a una deuda de casi siete millones de euros en cinco años. De momento, a 30 de junio la entidad ha de desembolsar sí o sí 870.000 euros en un primer pago tal y como quedó establecido en 2017 para evitar que un juez ordene su disolución. El Hércules fue pidiendo prórrogas y años de carencia con la esperanza de regresar al fútbol profesional y poder satisfacer la deuda con menos problemas. Pero el objetivo deportivo no solo no se ha conseguido sino que el club ha empeorado su situación tras caer a la cuarta categoría del fútbol español en la que el club carece de ingresos, algo que pasará prácticamente igual aunque se consiga el ascenso a la Primera RFEF. Parodi reconoció que el club está trabajando para que el convenio de acreedores del Hércules, que se activa el próximo 30 de junio, sea «lo menos perjudicial posible» para las arcas de la entidad «y más sabiendo que con recursos propios no podemos hacer frente». El Hércules se encomienda a la Santa Faz El presidente confirmó que el club deberá hacer frente a unos 871.000 euros, un 13% del crédito ordinario, que está alrededor de los 6.700.000 euros, y garantizó que, más allá de lo que suceda en el campo, el Hércules tiene asegurada su supervivencia. «No subir sería un jarro de agua fría y una absoluta decepción, pero el club tiene cien años y vamos a pelear por otros 100 más y porque cambien las circunstancias para vernos en mejor posición de la que estamos», señaló. El club entra en una fase clave con dos frentes vitales para su existencia que debe resolver tanto en lo deportivo como en lo económico. Tano vuelve al once El Hércules debe ganar este domingo al Marcha Real (18.00) para dejar prácticamente vista para sentencia su clasificación para el«play off» por el ascenso a la Primera RFEF. Todo lo que no sea conseguir los tres puntos complicará las cosas y sobre todo hará peligrar el tercer puesto, ahora mismo en manos del Real Murcia. Para el encuentro, Sergio Mora dará entrada a Tano en el centro de la defensa junto a Carlos David por la sanción a Diego Jiménez por acumulación de amonestaciones. No estará Pedro cuya fecha de reingreso se desconoce y son dudas Nico, Mario Ortiz y Borja Galán. El capitán del Hércules, Raúl Ruiz, afirmó que está convencido al cien por cien de que el equipo alicantino acabará logrando esta temporada el objetivo del ascenso a Primera RFEF. El alicantino admitió que el equipo quería quedar primero de grupo, objetivo marcado por la entidad, pero recordó que el objetivo final sigue siendo el mismo, en alusión al ascenso, aunque «por el camino más largo». «Esta segunda vuelta está siendo mala a nivel de resultados, pero creo que a nivel de juego hemos dado un paso adelante», dijo el jugador, quien recordó que una vez en la promoción «va a depender de ganar dos partidos». En este sentido, el capitán del Hércules reconoció que jugar el playoff en la provincia de Alicante y, posiblemente, en el Rico Pérez, es un «punto a favor» de su equipo.