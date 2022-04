El entrenador del Hércules Sergio Mora lamentó en rueda de prensa que durante la segunda vuelta de la competición ciertos detalles del juego hayan caído siempre en contra de su equipo, lo que le ha impedido sumar más puntos y mejorar su clasificación.

«En líneas generales, hemos hecho más cosas bien en la segunda vuelta, pero los resultados no han sido mejores», dijo el preparador, quien se refirió a que jugadas aisladas como rechaces, rebotes o penaltis no han favorecido en esta ocasión a su equipo. «Hemos hecho cosas mejores de juego a nivel interno que en la primera vuelta aunque los resultados no han sido mejores, quizás en ciertos detalles de la temporada han caído siempre en contra. En esta segunda vuelta hemos estado mejor a pesar de los resultados, señaló Mora tras el entrenamiento del equipo.

El técnico indicó que después de tres jornadas sin ganar, el Hércules afronta la visita del Mancha Real con «optimismo y ganas de ganar en casa» en busca de tres puntos que dejarían a su equipo «muy cerquita» de la promoción.

Mora señaló que, pese a que puede haber parte de la afición desconectada del equipo, también nota el apoyo de muchos seguidores que están con el equipo y saben las dificultades que hay. «Noto también que tenemos mucho apoyo, que están con nosotros y que saben lo difícil que es todo esto y que nos queda el último arreón".

«Saben que quedan tres semanas para disputar un playoff, disfrutar e intentar salir de esta categoría», dijo el técnico madrileño, quien se mostró convencido de que una vez el equipo se clasifique «se enganchará todo el mundo». «Nosotros estamos llenos de optimismo y hemos recibido multitud de mensajes de apoyo y de que estamos muy cerquita», añadió el técnico del Hércules. «Al final un play off siempre es un play off y hay que llegar lo mejor posible. Por supuesto que no dependerá mucho de las sensaciones porque por experiencia los play off son algo aparte de la liga regular y hemos visto muchos casos de equipos que han sido primeros y han llegado muy bien y luego no han subido y otros que han llegado desde atrás con peores sensaciones y acabar subiendo. Sí que es normal que tenemos que llegar con resultado, con buen juego pero que lo importante es ganar este domingo para intentar optar a la tercera plaza y depender de nosotros», destacó Mora. «Hemos pasado por todo, sabemos las condiciones en las que llegaremos, tampoco es bueno llegar muy bien porque llegaremos demasiados confiados. Nosotros somos objetivos y somos optimistas porque estamos en play off que es donde queríamos», subrayó Mora, que insistió en que «ahora tenemos la oportunidad de certificar el play off en casa, al principio es lo que queríamos y estamos en disposición con muchas ganas».

El entrenador recordó que en este tramo de la competición todos los rivales son peligrosos «porque se juegan algo» y dijo que el Mancha Real, además de estar necesitado de puntos, practica un fútbol «asociativo». «Es un rival que le gusta jugar y hay que minimizar sus virtudes y nosotros tratar de jugar un buen partido», dijo en la rueda de prensa

Mora, por último, reiteró su mensaje optimista al recordar que el Hércules actualmente está en posición de promoción y que tendrá la oportunidad, además, de certificar su salida de la categoría como local.

Nico es baja, Galán se recupera y Pedro vuelve a los entrenamientos

Ni Nico ni Pedro estarán salvo sorpresa en el encuentro de este domingo en el Rico Pérez (18.00) ante el Mancha Real en un encuentro que puede certificar la clasificación para el «play-off» por el ascenso. Sergio Mora dio el parte médico tras el entrenamiento de ayer aunque sin poder dar excesivo detalle a la espera del último entrenamiento del equipo. «Estamos a la espera de Nico aunque es muy complicado que llegue. Pedro Sánchez ha empezado a entrar en dinámica de grupo, a ver si puede aguantar el último entreno y ver sus sensaciones. A partir de ahí decidir sobre él porque es un caso un poco más aislado. Galán ha entrenado bien y afortunadamente fue solo un golpe y ha entrenado durante la semana con normalidad», señaló el entrenador del Hércules, que espera tener a toda la plantilla en perfectas condiciones para la disputa de las eliminatorias por el ascenso. El técnico del conjunto blanquiazul pidió «salud» en el monasterio de la Santa Faz. «Al final todo el mundo pide, pero sobre todo salud, que es lo más importante, y a partir de ahí cada uno tendrá que trabajar para conseguir sus objetivos. Por mucho que le pidamos a Santa Faz todos le pedirán lo mismo y no podrá atender a todos», bromeó el entrenador del Hércules, que espera dar una alegría a la afición».