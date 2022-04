Presente desaliñado, futuro en sombra como una duermevela en la que no sabes si sueñas o tienes una pesadilla. Tres semanas sin ganar, sumando de uno en uno, viendo a los demás avanzar con paso firme, incapaz de seguirles. El Hércules regresa esta tarde (18 horas, Footters) al Rico Pérez después de igualar con el Águilas, el Melilla y el Real Murcia. El escaso botín cosechado en el último mes le ha dejado con la aspiración máxima de terminar la fase regular tercero.

Encontrar la motivación para certificar un logro menor es complicado, pero otro despiste más en el estadio blanquiazul y peligrará hasta eso. El triunfo del Mar Menor en Pulpí permite a los murcianos dar caza a los alicantinos antes de que estos salten al campo esta tarde. La presión pesa siempre, pero en el vestuario de Sergio Mora, de un tiempo a esta parte, mucho más que en cualquier otra plaza del grupo cinco.

Enfrente tendrá a un bravo Mancha Real que nada y nada y nada y no se rinde nunca. De estar condenado al descenso al final de la primera vuelta, a 15 puntos de su rival hoy en Alicante, los andaluces dependen de sí mismos para salvar la categoría. Han sabido caminar sobre el filo del cuchillo sin cortarse ninguna extremidad, haciendo equilibrios. Su capitán, Juanma Espinosa, conoce bien lo que sentirán hoy los futbolistas del Hércules cuando pisen el césped.

Él también vivió en propia carne lo que supone tener la obligación de ganar siempre, a todos, partiendo de la difícil posición del que es consciente de que es el «enemigo» a batir desde la jornada uno. El segundo tramo de competición que está firmando el Hércules, plagado de claroscuros, repleto de irregularidades, de desatinos, muchos fortuitos, tiene sumida a la afición en una abulia que hace que cada semana haya menos público en la grada a pesar de las medidas aplicadas para incentivar la presencia de hinchas y simpatizantes en el estadio. No funcionan. Si el equipo no suma, el aforo mengua. No hay más.

3 EMPATES Ha enlazado el Hércules en las últimas jornadas de Liga ►Los blanquiazules han sumado tres puntos tras igualar con Águilas, Melilla y Real Murcia con idéntico marcador: 1-0 5 TRIUNFOS Del Marchamalo a domicilio en lo que va de temporada ►Todos frente a clubes de la zona baja. La única victoria en casa de un favorito al ascenso fue en el Nuevo Pepico Amat (0-1). 9 SEMANAS Lleva Pedro Sánchez sin poder entrenar con normalidad ►El segundo capitán puede entrar hoy en su primera convocatoria después de la patada que recibió el 27 de febrero, en el partido ante el Pulpileño.

El preparador madrileño tiene tres bajas seguras: Mario Ortiz, Nico, ambos por lesión, y la del sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, Diego Jiménez. Esa circunstancia vuelve a abrir la puerta del once inicial a Tano Bonnín, desconectado de su mejor versión desde hace bastantes semanas.

El dibujo volverá a repetirse y la mayoría de protagonistas, también. Pedro Sánchez, que ha entrenado estos días de forma intermitente puede entrar en una convocatoria nueve semanas después, pero lo normal es que, si eso ocurre, reaparezca en la segunda parte, de modo que Borja Díaz ocupará en espacio del segundo capitán al lado de Bikoro, por delante ambos de César Moreno.

El susto que obligó a Borja Galán a abandonar El Rubial con la rodilla dolorida no ha ido a más. El efecto del golpe que recibió ha desaparecido y será, junto a Raúl Ruiz, el responsable del desborde por la banda.

La única duda que no ha despejado Sergio Mora a lo largo de la semana es la de quién ocupará el puesto del «nueve» en la punta del ataque. El gol que marcó Raúl González en Águilas (que no veía puerta desde el 27 de febrero, cuando le hizo un tanto al Pulpileño) pone en cierta ventaja al alicantino con respecto al ariete vasco Isaac Aketxe, máximo realizador del equipo (7), que ya acumula diez jornadas sin festejar una diana.

Acuña, después de haber perdido la confianza del entrenador en el último duelo de los blanquiazules como locales, apunta a suplente por segunda vez. Es sin duda, la posición más en el aire del equipo en la víspera del choque. Asegurar la promoción, sí, pero para hacerlo hay que recobrar el deseo de ganar y librarse del conformismo galopante.