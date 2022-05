El Hércules evita un lío gordo

Ganar a pesar de uno mismo, pero ganar. El merecimiento no da puntos, o no siempre. La eficacia, sí. Los triunfos son medicinales, depurativos, energizantes. Las victorias tejen a la velocidad de la luz un telón tupido de terciopelo grueso que oculta cualquier cosa que pongas detrás. Todo. Incluso lo más evidente, lo más grotesco, lo que te sepultaría en caso de no volverte a casa con los tres puntos. La vida gira con brusquedad en segundos, varía su eje, cambia tu mundo y no avisa, por eso pasas de irte al vestuario en el descanso entre incómodos pitos como respuesta a la inoperancia general y luego, al final, te marchas del partido bajo un chispeo de aplausos que son el equivalente a la risa nerviosa que te entra cuando te libras por los pelos de una situación embarazosa o un lío bien gordo.

El Hércules salvó un día atroz en lo general y espléndido en lo numérico. Máxima efectividad. Tres acciones inconexas apoyadas en el genio individual de algunos de sus jugadores más talentosos limpiaron la mancha de otro error criminal, esta vez del portero, el único de los de atrás que faltaba por sumarse a esta estadística de dudoso gusto. Ni con uno más (tras la expulsión rigurosa de Carlos Jiménez en la reanudación) hubo continuidad en el juego blanquiazul, que se ha olvidado de transitar regularmente por el centro del campo a pesar de acumular cinco hombres en esa zona del campo, tres de ellos con ramalazos de pivote solvente. En el análisis global, en lo estrictamente futbolístico, el Mancha Real, en descenso, no fue peor equipo que su adversario, que sigue aferrado a la soga que le debe ayudar a salir del sótano en el que sobrevive. Sin embargo, el potencial de la plantilla blanquiazul sirve, en el cúmulo obsceno de días grises, para marcar diferencias cuando lo colectivo se convierte en un ente rígido, sin estructura, atenazado por el miedo y la distancia, esa sideral que separa todas las líneas del Hércules de Sergio Mora la mayor parte del tiempo. A este deporte, por suerte, también se gana así... y no pocas veces. La pegada es clave, básica, capital, y si la tienes, la debes aprovechar y, además, enorgullecerte de ella. En el ir y venir del encuentro, insípido, insustancial, inconexo, Lopito saca de puerta. Es un automatismo más, otro balón que vuela hacia ningún lugar concreto, que simplemente huye de la propia portería. El exherculano Juanma Espinosa batió a Adrián con un disparo de falta sin tensión que se coló por el palo del guardameta A su encuentro acuden varios futbolistas, pero solo uno con verdadera intención de quedárselo. Bikoro perfila el tronco, se hace fuerte detrás de su musculatura y con un gesto técnico delicioso baja la pelota y la domina. Avanza poderoso, levanta la cabeza y sirve un pase a Galán a la espalda de su marcador para inutilizar la acción defensiva. El extremo recibe el cuero, gira sobre sí y busca el área con un envío suave al que Raúl González, en plenitud física, llega con ventaja... y con mucha fe. El alicantino se juega la cabeza y se lanza de rodillas sobre el césped para festejar el 1-0. Primera jugada con más de tres pases completados y partido de cara a los 25 minutos. En cualquier otra coyuntura habría valido para casi desahuciar a quien saborea el regusto áspero del descenso, pero en el Rico Pérez siempre hay sitio para un dislate más, un infortunio grosero. EL REGRESO MÁS ESPERADO Pedro Sánchez reaparece nueve semanas después ►El segundo capitán del Hércules volvió a jugar un partido dos meses después de la patada que recibió en el triunfo blanquiazul sobre el Pulpileño. El edema óseo en el tobillo que le provocó aquella durísima entrada del sub-23 Juan Antonio, el pasado 27 de febrero, ha tenido al atacante de Aspe entre algodones. Después de un bostezo de 10 minutos, Juanma Espinosa coloca con mimo el esférico en la mejor zona posible para lanzar una falta si se te bien esa suerte. Adrián sitúa la barrera de modo académico sin perder de vista al lanzador. El exherculano arma la pierna y chuta sin tensión. Por alguna extraña razón, el guardameta da un paso hacia el lado equivocado y, cuando quiere rectificar, el pie de apoyo le juega una mala pasada y ve el cuero dirigiéndose a la red manso. Un paso en falso, y el mundo se viene a bajo. Brotan la ansiedad y el pánico, el ácido láctico galopa por las piernas por culpa de los nervios y lo que iba a ser una tarde plácida se vuelve una tarde de perros. De camino a la ducha, los gestos delatan a un equipo sin patrón, temeroso, condenado a pasar mil veces por el mismo camino pedregoso sin saber aún el modo de dar con un itinerario más liso. «Esto no puede seguir así», dice el entrenador cuando recibe a su plantilla. El discurso sube de tono y los once que vuelven a pisar la hierba en la reanudación lo hacen con menos mentalidad perdedora. EL DATO Raúl González da caza a Aketxe como «pichichi» del equipo ►El delantero del Hércules, con sus dos tantos al Mancha Real, ha igualado los 7 goles que suma Isaac Aketxe, hasta ayer máximo artillero del conjunto blanquiazul. Raúl González ha sumado tres dianas en las dos últimas jornadas de Liga. LO MEJOR La conexión Bikoro-Galán-Raúl González en el primer gol ►El ecuatoguineano gana un balón dividido en el cetro del campo, habilita a Galán buscando la espalda de su marcador y el extremo, en un golpeo suave, asiste a Raúl González que, a diferencia de lo que ocurría con Aketxe, llega con ventaja y marca de cabeza. LO PEOR La falta de fútbol y el exceso de indefinición incluso con uno más ►El Hércules superó con claridad al Mancha Real, pero solo en el marcador. Sobre el césped, el fútbol blanquiazul careció de continuidad, de profundidad y de dominio posicional. Ni siquiera tras la expulsión de Carlos Jiménez. Otro barullo, otro balón dividido que esta vez recupera Galán mientras observa la diagonal de Raúl González y pase medido para favorecer su carrera. Carlos Jiménez ve al alicantino solo delante de su portero y se cruza por detrás para frenar su carrera tirando del delantero hacia atrás. Penalti y expulsión. Ya casi nunca se pita, pero... El bigoleador se sitúa a 15 metros de Lopito. Corre lento hacia el cuero, esconde el chute todo lo que puede y espera a que se venza el cancerbero para cambiar la dirección: 2-1, el rival en inferioridad y 43 minutos por jugarse. No fueron necesarios. Para muchos sobraron 41. 120 segundos después de la jugada que cambió el signo del encuentro, el «nueve» del Hércules hizo lo que le faltaba: asistir. Recogió la pelota en la frontal del área, descargó a la derecha y Raúl Ruiz culminó la acción individual que llevaba buscando dos años. Recortó hacia afuera, sentó a su par y, de memoria, trazó una elipsis delicada que se alejaba del portero mientras buscaba la escuadra. Partido liquidado y un problema menos, uno monumental que tuvo al Hércules contra las cuerdas... en los campos de sus rivales directos. FICHA TÉCNICA ►Grupo 5 de 2ª RFEF ►Jornada 32 ►Hora: 18:00 ►Estadio: José Rico Pérez ►Temperatura: 20° C ►Asistencia: 3.251 espectadores. HÉRCULES: Adrián López, Raúl Ruiz (Chuli, min. 70), Álex Martínez, Federico Bikoro (Pau Miguélez, min. 75), Carlos David, Borja Díaz (Javier Acuña, min. 62), Raúl González (Pedro Sánchez, min. 62), José Fernández, Borja Galán, César Moreno y Tano. MANCHA REAL: Lopito, Fran Bueno (Montes, min.56), Villarejo, Raúl Pérez (Viaña, min.56), Falo, Juanma Espinosa (Mario Ordóñez, min. 86), José Enrique (Corral, min.56), Mauro, Juanca (Pablo González, min. 79), Rafa Vega y Carlos Jiménez. ►GOLES: 1-0, Min. 24: Raúl González; 1-1, Min. 34: Juanma Espinosa. 2-1, Min. 47: Raúl González (p). 3-1, Min. 49: Raúl Ruiz. ►ÁRBITRO: Jerónimo Montes García-Navas (Madrid). T. Amarillas: para Raúl González, César Moreno y Federico Bikoro, del Hércules, y para Mauro, del Mancha Real. T. Roja: para el jugador del Mancha Real Carlos Jiménez (min. 47).