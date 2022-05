Mora: «Hemos hecho lo que había que hacer, ganar»

Hace tiempo que el discurso ha dejado de valer. Sergio Mora ya no busca convencer a nadie, se limite a defender lo suyo... y hace bien, porque es lo que hace todo el mundo en su casi cualquier oficio. El preparador madrileño se marcho ayer feliz del Rico Pérez con el resultado sin entrar en adornos estilísticos más o menos debatibles. «El equipo ha hecho lo que tenía que hacer, ganar. Ha resuelto una situación difícil y se ha sobrepuesto a otra acción desgraciada que nuevamente nos pesa más de la cuenta», sostiene el técnico blanquiazul antes de reconocer que, en el descanso, apeló a la fuerza mental del bloque para salir del bache emocional en que quedó sumido tras el empate de Juanma Espinosa.

«Hemos trabajado el aspecto mental después de la primera parte. No puede ser que otra acción desgraciada –reiteró Mora– nos deje tanta secuela como grupo. No puede ser. Después, los que han salido al partido ya lo han hecho con una actitud muy diferente, ayudados, en buena parte, por el ánimo del público», esgrimió el preparador blanquiazul.

Al entrenador del Hércules no le parece que sus hombres jugaran un partido gris. «No hemos pasado ningún apuro, siempre hemos tenido el encuentro controlado», apuntó el míster.

«Creo que hasta que hemos metido los cambios, hemos estado muy bien. Luego, con las sustituciones, sobre todo con el ingreso de Pedro Sánchez, es verdad que ha bajado el nivel de energía y ya hemos llegado menos», admite Mora, feliz de poder contar con su segundo capitán. «Nos dará lo que pueda porque lleva dos meses sin ritmo de competición, pero siempre nos dará el 100% de lo que tenga», valoró el responsable del vestuario del conjunto alicantino.

«El penalti sobre Raúl es clarísimo, indiscutible, no creo que haya debate posible acerca de esa jugada, se ha pitado lo correcto»

Mora pasó de puntillas por la poca presencia de público en las gradas («quien no ha venido es porque no ha querido o no ha podido») y se mostró tajante con la acción que lo cambió todo, la que dejó a su adversario en inferioridad: «El penalti sobre Raúl (González) es clarísimo, indiscutible, no creo que haya debate posible acerca de esa jugada, se ha pitado lo correcto», señaló a pesar de que el reglamento no resuelve ese tipo de maniobras de un modo tan rotundo. Para el técnico del Hércules, que el próximo oponente esté ya descendido no supone nada: «Respeto al Toledo y respeto al fútbol».

Cuatro embajadores centenarios en la media parte

El Hércules aprovechó el descanso del partido para reconocer como nuevos embajadores del Centenario de la entidad, a los ex jugadores del primer equipo Recesvinto Casero «Reces», Juan Cartagena, Vicente Latorre y José Vicente Ramos, quienes defendieron al club en la década de los ochenta.

Los cuatro jugadores formaron parte del vestuario que logró el ascenso a Primera División en la temporada 1983-84 y, posteriormente, la histórica permanencia en la máxima categoría en la siguiente temporada tras ganar 0-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Reces defendió la camiseta del Hércules durante siete temporadas y anotó 31 tantos. Juan Cartagena, por su parte, también jugó en siete años en el primer equipo, por los cinco de Ramos, formado en la cantera del club, y los siete de Latorre, también procedente de la cantera herculana.

Los cuatro exjugadores han recibido en el centro del campo la camiseta conmemorativa del siglo de existencia de la entidad con los colores rojiblancos con los que se fundó originalmente el club de la capital.