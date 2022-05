El enorme lastre del Hércules

Cuatro meses sin ganar fuera de casa, concretamente desde el 9 enero cuando el Hércules venció al Marchamalo con un gol de Diego Jiménez. Todo un lastre para el conjunto blanquiazul que le ha impedido luchar por el primer puesto en una segunda vuelta con números de descenso prácticamente. El equipo de Sergio Mora puede romper esa racha este domingo en el Salto del Caballo de Toledo con una victoria que significaría la certificación para la fase de ascenso independientemente de lo que haga el Eldense, que juega en casa del Marchamalo.

El equipo alicantino, a falta de dos jornadas para el final, suma 54 puntos, cuatro más que el Deportivo Eldense, sexto clasificado con 50, por lo que en el caso de ganar un partido más ya sería inalcanzable para su rival provincial, independientemente de sus resultados.

En el caso de que el Hércules no logre sumar los tres puntos, el equipo alicantino aún tendrá una oportunidad más en la última jornada, en la que recibirá al Marchamalo, conjunto que también afrontará la visita al Rico Pérez en descenso.

La fase de ascenso, que se disputará en Alicante, era el objetivo mínimo del club para la presente temporada, en la que partía con la obligación de pelear por la primera plaza y el ascenso directo en la que ha sido su primera experiencia en la cuarta categoría del fútbol español.

Para el encuentro del domingo Sergio Mora no podrá contar ni con Raúl González, su delantero más en forma con siete goles, ni con César Moreno, titular indiscutible.

Borja Galán, que disputó ante el Mancha Real uno de sus mejores partidos de la temporada, tiene clara la importancia del encuentro en Toledo y asegura que el equipo no piensa todavía en la fase de ascenso: «Sabemos que nos queda certificar el «play-off» y lo tenemos en nuestra mano. Somos conscientes de la importancia que supone para nosotros ganar el domingo para poder pensar ya en el fase de ascenso».

El Toledo certificó su descenso a la Tercera RFEF, pero nadie se fía del rival. «Ellos ya han descendido, pero los jugadores se juegan cosas, su propio prestigio, un contrato para el año que viene.. No será un partido fácil como no lo ha sido ninguno de la liga. Hay que ir con el máximo respeto. Yo he estado en la situación de jugar partidos descendido y es una situación complicada. Hay que ir con respeto y humildad a conseguir la victoria», señaló Borja a la conclusión de un entrenamiento en Fontcalent marcado por la lluvia. El extremo blanquiazul disputó el domingo uno de sus mejores partidos como jugador del Hércules. « Me encontré bien, necesitaba jugar un partido así para ayudar al equipo y es importante porque ahora vienen partidos decisivos».

Para el jugador del Hércules, la motivación es máxima: «Estamos muy motivados, no se juegan todos los años un play-off de ascenso para estar en una categoría superior, en los últimos partidos no hemos perdido y eso es importante. Sí que es verdad que nos gustaría estar consiguiendo alguna victoria más. Sabemos que hay cosas que corregir y trataremos de hacerlo en los próximos partidos». Además, Galán aseguró que el aspecto mental de la plantilla es bueno para afrontar este esprint final. «Mentalmente hemos hecho una gran mejoría respecto a semanas pasadas. El domingo hicimos una buena primera parte, nos hicieron gol y la reacción fue buena nada más salir del descanso. El equipo está bien mentalmente y seguro que mejoraremos», señaló el extremo blanquiazul, que no percibe que la afición esté desconectada del equipo: « Al estar jugando no lo percibí así, ganamos 3-1, es un resultado cómodo y entiendo que la exigencia es máxima y tampoco tenemos que tirarnos un tiro en el pie, es una victoria en casa que no siempre hemos conseguido este año. Hay que ponerlo en valor».

Sobre la racha de cuatro meses sin ganar fuera, Galán lo considera la clave de no haber podido luchar por el liderato. «Es mucho tiempo sin ganar fuera, es una de nuestras asignaturas pendientes. Tenemos que intentar conseguir esos tres puntos fuera de casa porque ha sido lo que nos has lastrado para no luchar por el ascenso directo».

El objetivo de acabar tercero es claro. «La diferencia entre quedar tercero y cuarto es importante. Lo tenemos a tiro y lo pelearemos», dijo el jugador del Hércules, que se alegra de que la fase de ascenso se dispute en Alicante: «Prefiero jugar el play off en el Rico Pérez porque es un entorno conocido y podemos tener más gente».

El equipo regresa este jueves a los entrenamientos en Fontcalent. Pedro ya entrena con normalidad y todo apunta al once en el encuentro en Toledo en el que puede reaparecer Nico.