«Me quedé este año en el Hércules para ascender, este club no puede estar en esta categoría»

El «Toro» Acuña lamenta que no haya podido ayudar más al Hércules debido a las lesiones, pero sueña con anotar el gol del ascenso. El delantero blanquiazul elogia el trabajo de sus compañeros de posición como Raúl González y Aketxe y destaca la calidad humana del vestuario. Intenta no pensar en nada que no sea el encuentro de este domingo en Toledo en el que se puede sellar el pase al «play-off».

¿Puede servir para el Hércules el espíritu ganador que se le vio al Madrid en la Liga de Campeones?

Eso siempre sirve. Se sabía que si el Madrid en cualquier momento metía algún gol iban a coger fuerza de cualquier sitio y así fue. Es un ejemplo no solo para nosotros, sino para todo, con esfuerzo al final todo se puede y vamos a por ello, estamos trabajando para eso todo el año. Hemos tenido momentos buenos, malos... y esperemos que el final de esta temporada sea bueno e iremos a por ello el domingo.

El encuentro en Toledo puede considerarse una final...

Es un partido más, todos son finales desde que empezó la temporada porque el objetivo siempre ha sido el mismo y ahora toca intentar buscar un resultado muy positivo fuera de casa que llevamos mucho tiempo sin conseguirlo.

¿Tienen en cuenta que el rival del domingo ya está descendido?

No, para nada. Al final los equipos que no se juegan nada porque ya están descendidos se juegan el orgullo en su último partido en casa. Les motiva terminar en su estadio con una alegría con su público y nosotros tenemos que intentar que no sea así y traernos los tres puntos.

¿Cómo de importante es arrebatarle la tercera plaza al Murcia teniendo en cuenta el sistema de «play-off»?

Es muy importante. Mucho. Aún así si quedas cuarto es verdad que hay que ganar igual. Estando en play off no se puede ir pensando en empatar porque si ya vas pensando en eso al final terminas perdiendo. La semifinal toca ganar toque quien toque. Todos queremos el ascenso.

¿Hay nervios pensando que el «play-off» cada vez está más cerca?

No, al final si te tomas esto con mucho nerviosismo es mucho peor porque los nervios te pueden jugar una mala pasada y hay que estar tranquilos sabiendo que el play off está a la vuelta de la esquina pero que todo depende de este domingo y de ganar nosotros.

¿Cómo llega a nivel físico el equipo en este tramo final de la temporada?

Llega bien. Con algunas bajas por las tarjetas como ahora Raúl González que está con mucha confianza y ha marcado goles. Eso es importante para nosotros, esa confianza ayuda al equipo y es una pena que este fin de semana no pueda estar. Intentaremos los que estemos tener esas ganas que transmite él para traernos los tres puntos.

Es vital que el que salga ahora esté ‘enchufado’...

Totalmente. No hay suplentes ni titulares. Somos un grupo muy bueno, un equipo espectacular. La gente que le ha tocado jugar siempre lo da todo y eso se nota tanto dentro como fuera del campo, es muy sano y para el grupo es fenomenal.

Decía Raúl que se iba conseguir el ascenso sí o sí. ¿Lo tiene tan claro?

Yo me quedé este año para poder ascender. Hay que ascender como sea, es un club que debería estar en otra categoría pero hay que ir poco a poco. No podemos pensar ya en ascender porque primero toca el Toledo y todavía no estamos ni clasificados matemáticamente. Primero tenemos que cerrar eso y luego ya pensaremos en la semifinal.

Lleva dos goles, Aketxe y Raúl González, siete...

Es una pena que no he podido arrancar como hubiera querido. No he podido hacer una buena pretemporada con todos y al final lo he notado un poco. He estado trabajando para poder estar al ritmo de ellos y me alegro mucho por mis compañeros. Si ellos meten y el equipo gana al final ganamos todos. Eso es lo importante, yo estoy contento por ellos igual que se alegran cuando yo marco. Es mutuo.

¿Ha soñado en ascender con un gol suyo?

Sería espectacular y muy bonito. Lo he llegado a pensar muchas veces pero yo cambio eso por ascender, que estemos en la siguiente categoría porque es muy importante para todos, equipo, club, afición...

¿Se sienten ahora con más confianza después de anotar tres goles el pasado domingo?

Sí, sabíamos que al final los goles iban a llegar. Es una pena que lleguen tan tarde porque queríamos ascender de otra manera pero ahora lo que toca es luchar por el play off. Se ha visto que tenemos gol, eso no se ha perdido, simplemente fue una mala racha y ahora toca coger confianza. Nos viene muy bien.

¿Supone un lastre para este partido llevar cuatro meses sin ganar fuera?

No, para nada, sabemos que llevamos tiempo sin ganar fuera y es la espinita que nos tenemos que sacar. Sería muy bonito sacárnosla justo en este momento porque sería un chute para nosotros de positividad y grandioso.

¿Se quedaría en el Hércules si se asciende?

Por supuesto, me quedaría encantado si se sube y si no también. Al final estoy muy bien y es una pena que no haya podido ayudar desde el principio. Tengo esa espina clavada que muchas veces tengo esa rabia por dentro. Voy a ayudar de donde me toque, dentro, fuera, en la grada... Lo doy todo.