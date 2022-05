A ganar como sea

El Hércules debe romper este domingo (12.00) su racha de cuatro meses sin ganar lejos del Rico Pérez para conseguir ya matemáticamente una plaza para el «play-off» por el ascenso independientemente de lo que haga el Eldense, sexto clasificado. Ganar a un equipo descendido es lo menos que se le puede pedir a un equipo que está obligado a ascender a la Primera RFEF y dejar atrás la cuarta categoría del fútbol español.

El conjunto alicantino cuenta a falta de dos jornadas con una ventaja de cuatro puntos sobre el sexto, el Deportivo Eldense, por lo que en el caso de ganar ya tendría garantizada su presencia en unas eliminatorias que se disputarán en la provincia de Alicante y casi seguro en el Rico Pérez.

Para asegurar el objetivo, el Hércules deberá romper una pésima dinámica como visitante, ya que no ha logrado vencer lejos del Rico Pérez en todo lo que se lleva disputado de la segunda vuelta. Su último triunfo como forastero se remonta al pasado 9 de enero en el feudo del Marchamalo, hace cuatro meses, y en las siete salidas siguientes solo fue capaz de sumar cuatro empates.

Un posible empate en Toledo o la derrota dejaría la clasificación a expensas de la última jornada, en la que el Hércules recibirá al Marchamalo, otro de los colistas, con la obligación de ganar.

Para este partido, el técnico del Hércules, Sergio Mora, no podrá contar con el centrocampista César Moreno ni con el delantero Raúl González, en plena racha goleadora tras haber sumado tres goles en las dos últimas jornadas, por sanción. Tampoco estará en Toledo el medio centro Mario Ortiz, lesionado, mientras que el extremo Nico Espinosa, con problemas físicos, es duda.

Pedro Sánchez, ya recuperado tras más de dos meses de lesión, contará de nuevo con minutos, aunque no como titular, ya que el técnico pretende dosificar su presencia en el equipo para evitar posibles recaídas pensando en la fase de ascenso.

La principal novedad es el regreso del central Diego Jiménez tras haber cumplido sanción ante el Mancha Real.

La alineación del Hércules ante el Toledo puede ser la formada por Adri López; Jose Fernández, Diego Jiménez, Carlos David, Álex Martínez; Raúl Ruiz, Bikoro, Borja Díaz, Borja Galán, Pau Miguélez y Acuña o Aketxe.

El entrenador del Hércules, Sergio Mora, afirmó que su equipo afronta el partido con la motivación y la ambición de cerrar su clasificación matemática para la fase de ascenso a Primera RFEF.

«Es un partido vital e importantísimo para asegurar el ‘play off’. Vamos con ganas de hacer un gran partido y de cerrar este tema», señaló el madrileño, quien no renunció a pelear aún por el tercer puesto, posición que en las eliminatorias concedería ventaja en el caso de que las prórrogas acaben en empate.

«Hemos visto que es complicado ganar partidos y es factible que se puedan dejar puntos, pero lo primero es pensar en nosotros y hacer nuestro trabajo», comentó el preparador del Hércules, quien no consideró una ventaja para su equipo que el Toledo ya esté descendido. «Respetamos a los jugadores del Toledo, el trabajo de su entrenador y la situación de un club histórico. Cada partido es un mundo y no he tenido uno fácil en mi vida», dijo el madrileño, quien apostó porque el Hércules esté a un buen nivel sin obsesionarse con el rival «porque si lo estamos tendremos muchísimas opciones de ganar el partido».