Y apareció Diego Jiménez para salvar al Hércules, lo hizo en el descuento y con malas sensaciones por el fútbol ofrecido. Sin embargo el punto vale para recuperar el tercer puesto. Sergio Mora mantuvo a Tano en el once y apostó por Miguélez y Aketxe para sustituir a los sancionados César Moreno y Raúl González. En el Toledo Javi Sánchez pese al descenso consumado apostó por un once reconocible para no adulterar la competición ante un rival con mucho en juego. El partido empezó con control del Hércules, con Borja Díaz muy activado en la recuperación junto a Federico Bikoro. Las mejores ocasiones para los visitantes llegaron a balón parado en acciones de Borja Galán y Diego Jiménez.

Sin embargo, el Toledo plantó cara y Cedric en dos acciones individuales demostró su capacidad física. Poco a poco el juego se fue igualando en todo y en varias fases del primer tiempo se jugó muy alejado de ambas áreas. Sensación de control del Hércules, aunque sin demostrar su teórica superioridad. La ocasión más clara la generó Raúl Ruiz y Pau Miguélez con todo a favor remató rozando el palo sólo ante el meta Roberto. Al descanso se llegó sin goles y con ligera superioridad blanquiazul. El segundo tiempo empeoró con el gol local. Kike Pina se adelantó a todos para marcar sin oposición. Un tanto mal defendido ante un rival descendido. Muy rápido pudo llegar el empate, pero esta vez Pau Miguélez se topó con el travesaño. Sergio Mora no quiso esperar más y dio entrada a Pedro Sánchez, Chuli y Acuña en un triple cambio en busca de la remontada. Pero el equipo se apagó, incluso fue a peor y navegó en varios minutos rozando el desastre total. Gol anulado a Andriu por fuera de juego incluido. Así las cosas se afrontaba la recta final del partido con nervios y prisas. El Hércules se desordenó en busca de soluciones que no llegaban. Impropio de un equipo con tanto en juego. Si el fútbol son sensaciones se rozaron las peores. Con fases de control del Toledo. Cedirc tuvo la más clara tras ganar el uno contra uno a Tano, pero Adri evitó el segundo tanto en contra. Sin embargo el fútbol nunca dejará de sorprendernos. Cuando se rozaba la tragedia, Diego Jiménez marcó en el descuento, un gol que vale para recuperar el tercer puesto y clasificarse de forma matemática para el Play Off. Un final muy feliz en un partido para olvidar de los de Sergio Mora.