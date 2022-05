El entrenador del Hércules Sergio Mora aseguró tras el entrenamiento que la mejor manera para que su equipo prepare la próxima fase de ascenso de la próxima semana es ganar este domingo (12.00) en el Rico Pérez al Marchamalo en el último partido de la fase regular, un duelo en el que no estará el sancionado Bikoro ni los lesionados Pedro Sánchez, Nico y Mario Ortiz.

En cuanto al extremo de Aspe, el técnico blanquiazul se mostró esperanzado de que pueda jugar incluso la semifinal del «play-off» la próxima semana a pesar de sufrir un esguince de rodilla, según el parte médico de la entidad. «Es un jugar primordial, capital y vital que está teniendo mala suerte, seguro que va a llegar y va a poner todo de su parte para ayudarnos y esperamos recuperarlo lo mejor posible para que llegue en las mejores condiciones la semana que viene», explicó. «Es un contratiempo más pero no podemos hacer más», añadió el entrenador del Hércules, que siempre se ha mostrado seguro e que el equipo acabará consiguiendo el objetivo del ascenso.

Las duda para el «play-off» es Nico Espinosa, que también se perderá el partido de este domingo: «Es complicado, cuando hemos creído que estaba bien ha recaído y cuando parece que le dábamos por perdido ha podido entrenar. Haremos lo posible pero va a ser complicado».

«Se ha conseguido uno de los objetivos, pero el gran objetivo sabemos todos cuál es. El partido del domingo es importantísimo para nosotros. Tenemos que conseguir la victoria para lograr la tercera plaza y hacer un partido solvente», comentó el madrileño.

Mora negó que el Hércules afronte este último partido como un ensayo «porque hay mucho en juego» y deseó que en el Rico Pérez haya un «ambiente buenísimo y que la gente esté con el equipo», aunque matizó también que «el equipo debe responder y ofrecer cosas».

El técnico valoró que el Hércules se ha ganado la posibilidad de «pelear por el ascenso» y recalcó que el partido del domingo «es importantísimo y vital».

Mora admitió que intentará gestionar el riesgo de sanción con los cuatro jugadores apercibidos con tarjetas aunque no quiso dar pistas de si reservará a algún jugador para evitar que vea alguna amarilla. «Intentaremos gestionar ese problema pero sabiendo que el equipo tiene que conseguir la victoria», señaló el preparador en la sala de prensa.

El entrenador admitió que le gustaría ganar el domingo de forma solvente y sin apuros, pero recordó que el Marchamalo, pese al descenso, ya fue capaz de complicarle la vida al Eldense, que logró el gol del triunfo en el descuento.

«Es un equipo con un nivel de solidaridad e intensidad alto. Son profesionales y hasta el último día harán su trabajo. Cada equipo tiene sus virtudes e intentarán mostrarlas», señaló Mora, quien reiteró su confianza en que el Hércules acabará logrando el ascenso a Primera RFEF.

«Más que jugar en casa, que es una ventaja aunque no determinante en un play off, lo que me da confianza es el equipo. Estamos a tres partidos de un objetivo del que hace ocho meses estábamos a 38», reflexionó Mora, quien volvió a pedir «la ayuda de todos» para alcanzar el ascenso. «Me da confianza jugar ante mi afición, soy optimista porque sé que el equipo sinceramente lo va a conseguir y de aquí a veinte días podemos estar hablando de haber conseguido un objetivo muy importante».

El equipo realizará este sábado en el Rico Pérez el último entrenamiento antes de afrontar el encuentro ante el Marchamalo con la tercera plaza en juego.