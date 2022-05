El Hércules de nuevo defraudó a todos sobre el césped, donde se debe hablar. El equipo cae al quinto puesto tras verse incapaz de superar a un rival que no se jugaba nada. Sergio Mora decidió arriesgar sólo con Acuña, el único apercibido que entró en el once. Y esa fue la principal novedad al alinear juntos de salida a dos delanteros, con Raúl González acompañando al Toro. Enfrente un rival descendido. El Hércules buscaba confirmar el tercer puesto y mejorar las sensaciones de cara al Play Off, ese era el objetivo previo al choque. Y arrancó el partido muy lejos de los esperado. Con el Marchamalo animado en ataque y controlando. Juan Carlos adelantó a los visitante y el Rico Pérez no lo podía creer. Por suerte, la reacción fue inmediata y Raúl Ruiz se inventó una acción que acabó con el gol del empate de César Moreno.

A partir de esa jugada cambió el guión del partido. Entró en lo esperado y el control de los locales fue total. Aunque sin llegar al tanto que sellaba la remontada. Y por el camino apareció algún susto del rival ante la lentitud de la zaga local. Una mezcla de sensaciones extrañas ante un rival inferior. Le cuesta mucho a los de Sergio Mora trasladar al marcador su teórica superioridad. Poco a poco se diluyó ese control local y se entró en una recta final del primer tiempo rozando el desconcierto. La grada seguía sin ver al equipo serio y creíble que espera. El segundo tiempo empezó con la peor noticia posible al retirarse lesionado Raúl Ruiz, el mejor de los locales, por una dura entrada en el tobillo izquierdo. El partido entró en una fase de alternativas con más nervios que fútbol en los locales. Incluso Álvaro se permitió el lujo de poner a prueba a Adri, que detuvo con seguridad. La grada le pedía más al equipo y los suyos tenían dificultades para dar dos pases seguidos. Otra vez más cerca del caos que de la reacción. Sergio Mora lo vio tan mal que dio entrada a Jose y Aketxe, los dos apercibidos de sanción. Tano y Acuña fueron los sustituidos. El fútbol perdía intensidad y el descontrol gobernaba el partido y el ambiente. En la recta final el Hércules buscó el gol salvador desde la estrategia, hasta con cinco saque de esquina de forma consecutiva. Pero faltó precisión e intención. Nefasto final de liga que deja al equipo repleto de dudas y quinto para afrontar el Play Off.