El Hércules inicia hoy la venta en taquilla de las entradas rebajadas para sus abonados

Cuatro días para tratar de que el Hércules saque rédito competitivo a la anomalía de lograr disputar una eliminatoria de «play-off» de ascenso a partido único en su propia casa. Es tan inusual, que será el único de los 20 clubes implicados en la promoción que pueda permitírselo... Ni Eldense ni La Nucía, que también podrían ejercer como locales, van a disfrutar de este factor favorable.

Para ello, el club ha de ser capaz de captar el interés en el primer encuentro de los casi 6.000 socios que han retirado este curso su carné. Gracias a esa masa potencial (fácilmente ampliable en caso de victoria) puede competir en el Rico Pérez. El Hércules confía en que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le haga llegar hoy, miércoles, antes del mediodía, el paquete de entradas que se ha comprometido a pagar antes del 3 de junio al órgano que preside Luis Rubiales, el que ofrecerá con un 25% de descuento a sus abonados en las taquillas del José Rico Pérez, que abrirán, si los horarios de envío se respetan, a primera hora de la tarde... si no se puede antes.

Los poseedores del carné pueden comprar su localidad para el «play-off» en cualquier zona del campo, no tiene por qué ser el mismo asiento que han ocupado a lo largo de la temporada

La entidad blanquiazul tiene derecho a solicitar más pases antes de las 20 horas de mañana si se le desborda la previsión de papel y necesita más para cubrir toda la demanda. Para animar a sus aficionados más fieles –los poseedores de un asiento en el estadio durante la temporada–, la directiva acordó costear una cuarta parte del precio que impone la RFEF, que es quien fija el valor de las sillas.

La Federación establece tres precios diferentes: 18 euros (Tribuna), 15 (Preferente) y 12 (Fondos). A ese valor hay que agregar los 1,5 euros en concepto de gasto de gestión con los que se grava la dispensa online de pases. Únicamente los abonados del Hércules pueden adquirir sus localidades de manera presencial en las taquillas del estadio. El resto debe acudir a la web «tickets.rfef.es» , que se activa mañana, al mediodía. Seis es el tope de asientos que pueden adquirirse de forma telemática.

Los socios del conjunto alicantino no están obligados a comprar su localidad en el mismo número que se le asignó en la grada al inicio de curso, son libres de pedir el emplazamiento que les plazca mientras queden asientos disponibles. Los boletos son nominales y, en principio, solo se podrá dispensar una butaca por cada carné de socio, aunque este aspecto puede sufrir modificaciones dado que el pliego de condiciones no será efectivo hasta que no lleguen las entradas enviadas a Alicante esta mañana desde la Federación.

El aforo hábil del Rico Pérez es de 24.704 sillas. Nadie sopesa un lleno, y menos después del final de fase regular realizado por el conjunto de Sergio Mora. Pero sí hay esperanza de que la masa social censada esta temporada no falle a la cita. A esos cerca de 6.000 aficionados con carné habría que unir a los hinchas del Unión Adarve, que ayer comenzaron a solicitar sus pases vía mail. Está previsto que entre 300 y 400 personas viajen desde Madrid el sábado. Una vez recibido el paquete de entradas, las taquillas del estadio blanquiazul abrirán en horario de mañana y tarde hasta la hora del partido.