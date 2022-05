Pedro Sánchez y Raúl Ruiz, entre algodones

Hasta el último momento se desconocerá si Pedro Sánchez y Raúl Ruiz pueden jugar el trascendental encuentro de este sábado (21.30) ante el Unión Adarve. Lo que sí que parece claro es que Nico Espinosa se perderá el encuentro, tal y como reconoció Sergio Mora y ya avisó la pasada semana de que sería muy difícil recuperar al canterano. Más complicado es predecir si Pedro y Raúl podrán forzar para llegar al encuentro en el Rico Pérez. El técnico blanquiazul dejó abierta la posibilidad de que formaran parte del equipo: «No tengo la mínima duda de que si hay alguna posibilidad de que ellos puedan jugar lo van a hacer por parte de ellos. No tengo necesidad de obligar a nadie. Seguro que ellos mismos si ven la mínima posibilidad de poder estar me llamarán y me lo dirán. Y si la hay seguro que van a estar.Otra cosa es que al final vean que no tienen sensaciones y que no pueden ayudar».

La implicación es máxima en toda la plantilla en el momento más importante de la temporada. «Este partido es una semifinal y hay que ganarla», comentó Raúl González durante la semana, quien consideró que el hecho de que el partido se dispute en el Rico Pérez no es relevante para la eliminatoria. El delantero tampoco señaló un favorito para la eliminatoria y afirmó que todos los equipos «parten de cero» en una promoción de ascenso. «La Liga queda atrás y en un segundo plano. En un play off todo cambia y hay que salir a ganarlo», señaló el jugador, quien recordó varios ejemplos de equipos que se crecen en las eliminatorias en Eurocopas y Mundiales. El alicantino pidió al equipo creer en sí mismo y se mostró convencido del apoyo de la ciudad de Alicante. Raúl González admitió sin duda que prefiere «salir a ganar» el partido y no tener que especular con el empate «porque te puede pasar factura» y pronosticó que el encuentro «habrá que trabajarlo». El delantero garantizó que ante el Unión Adarve se verá un equipo «que se dejará la piel» y reiteró que las malas sensaciones del final de la Liga se han quedado atrás. «Hay que mirar hacia adelante. Si al final cumples el objetivo, lo demás queda en un segundo plano», aseguró el alicantino, quien confió en que el Hércules pueda recuperar a su compañero Pedro Sánchez para el trascendental partido. La plantilla se encuentra muy concienciada. Objetivo: superar los 10.000 espectadores en el Rico Pérez Banquillo visitante El Hércules utilizará el vestuario y el banquillo visitante en su estadio, el José Rico Pérez en el encuentro del sábado ante el Unión Adarve, correspondiente a la semifinal de la fase de ascenso a Primera RFEF, al conceder en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el rol de local al conjunto mejor clasificado durante la competición regular. La RFEF, en una reunión con los clubes participantes, dejó abierta la posibilidad de que hubiera un acuerdo privado entre Hércules y Unión Adarve para que el equipo alicantino, por una cuestión logística y de comodidad, no tuviera que cambiar de vestuario y trasladar su material, pero la entidad madrileña decidió ejecutar su derecho de actuar como local. Del Pozo: «Las dinámicas pasan a segundo plano en un play-off» El Hércules ya ha pasado por la experiencia de ser visitante en el Rico Pérez en la primera década de este siglo, ya que durante cuatro temporadas en Segunda B y una en Segunda tuvo que ejercer de forastero en sus duelos ante el desaparecido Alicante cuando ambos equipos compartían estadio. Sin embargo, durante esta etapa el Alicante respetó la tradición y nunca utilizó el vestuario del Hércules para preparar sus partidos como local ni los duelos ante su rival ciudadano. De esos cinco partidos como visitante en el Rico Pérez el Hércules logró ganar tres, empató uno y sufrió una derrota. Pese a no ejercer de local, en esta ocasión el equipo alicantino no tendrá que cambiar su habitual equipación blanquiazul y pantalón negro al no existir coincidencia de colores con el equipo madrileño.