Hora de demostrar, de demostrarse, de sentirse esencial, de saberse un futbolista importante. Momento para olvidar el mal camino, para librarse del miedo, respirar hondo y levantar la cabeza sin perder de vista el suelo. Instantes bellos por lo agónico, por lo épico, por la naturaleza efímera de la gloria deportiva. Día para creer en uno mismo y en los demás, noche para empezar a entrar en la historia de un club con un siglo de vida... nada más.

El Hércules que ha hecho muchas cosas mal debe aferrarse hoy (21:30 horas) a todas las que sí hizo bien, las que le valieron para empezar 2022 como campeón invernal. No hay un modo fácil de sacudirse las inseguridades, pero la fuerza del vestuario tiene que llegar donde los fantasmas de cada cual no alcancen.

El destino, adicto a la comedia, ha querido que el equipo de Sergio Mora pueda ganar su primer partido como visitante en la segunda vuelta jugando en casa. Será la sexta vez que ocurra. En las anteriores, todas en Segunda B y todas contra el extinto Alicante, no tuvo que ceder su vestuario. Esta vez sí. Solo perdió un enfrentamiento contra el cuadro celeste en esta circunstancia extraordinaria y le ganó tres. Este es el único resultado válido para los alicantinos hoy. Al Unión Adarve, que terminó segundo en el grupo 1, le basta con un empate.

El Hércules juega sin red, pero lo hace en su casa, delante de su gente. Solo le sirve el triunfo para llegar a la final. A su adversario le vale con no encajar. Pero hay un factor determinante. El equipo del barrio de El pilar de Madrid disputa sus encuentros como local en un polideportivo de césped artificial. Uno con una grada de apenas 600 personas y unas dimensiones muy reducidas.

Si hay un conjunto al que le debería afectar la puesta en escena ese no tendría que ser el blanquiazul, por más dudas que haya generado su juego en los últimos meses. Hércules y Unión Adarve han firmado trayectorias similares en el segundo tramo de la Liga. El bloque de Diego Nogales, que sumó 40 puntos en las 17 primeras jornadas (y terminó líder), hizo 21 en las 17 siguientes. 34 y 22 ha sido el balance alicantino en esos mismos tramos. La desigualdad en los grupos ha permitido a los unionistas concluir segundos (pese a todo), pero a los herculanos les ha relegado a la quinta plaza.

5 VECES Ha jugado el Hércules como visitante en el Rico Pérez ►Todas en Segunda B y todas con el desaparecido Alicante como rival. Los blanquiazules ganaron 3 veces, empataron una y perdieron otra. 25 GOLES Han metido entre los dos delanteros del Unión Adarve ►Álvaro Montejo, con 13 tantos, y su tocayo Portero, con 12, han sido los máximos goleadores de su equipo. 3 TEMPORADAS En Segunda B como techo desde su fundación en 1992 ►El modesto club del madrileño barrio de El Pilar está ante el reto más difícil de su historia.

Repetir que en una promoción el pasado no cuenta es un lugar común que cumple una función capital: aliviar carga emocional, que es la que más pesa. Pero en realidad sí afecta. Vale, entre otras cosas, para saber que hay que dar más, que con lo hecho no es suficiente, que todo el mundo tiene que dar lo mejor de sí. El juego directo de Nogales, ayudante de los exfutbolistas Raúl González y Álvaro Benito en sus aventuras como técnicos de las categorías inferiores del Real Madrid, es posible gracias a la pegada de Montejo y Portero.

El primero suma solo un tanto menos que Raúl González y Aketxe juntos (13). Y al segundo (12 tantos), su técnico lo reservó en la última jornada para que no viera la quinta amarilla y se perdiera la cita en el Rico Pérez, histórica para un club tremendamente modesto, centrado en el desarrollo de la cantera, que tiene como techo existencial tres temporadas en Segunda B desde su fundación en 1992.

Pero el palmarés no suma, al revés. A veces lastra más que empuja. Mora no hará experimentos. Su único pesar es saber si finalmente puede contar con el once que mejor se ha adaptado a su sistema irrenunciable: 4-1-4-1. Para que eso ocurra, lo recuperadores deben obrar el milagro de restablecer a Pedro Sánchez y Raúl Ruiz. Los dos quieren estar. Los dos se sienten necesarios y se han empleado a fondo para no fallar a la cita. A pesar de eso, su concurso es una incógnita porque sus sensaciones no son las de saberse sanos al 100%. El Hércules no ha subestimado a su oponente por la naturaleza humilde de la franquicia de El Pilar.

Pero no basta con expresarlo, se tiene que demostrar sobre la hierba. Los alicantinos, con sus dos capitanes junto a Bikoro en el campo logran disimular el déficit en la creación. Cuando faltan, el fútbol se nubla. El primer paso para estar en la final no puede ser un tropezón una salida abúlica. Los errores ahora ya no tienen solución. Si al Hércules no le quema la pelota, le da continuidad a su avance, gana duelos individuales y no comete errores groseros, tendrá muchas probabilidades de ganar. Si no es capaz, sufrirá.

