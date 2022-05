Siviero, en la agenda del Hércules

Gustavo Siviero se encuentra en la agenda del Hércules para la próxima temporada si no acaba renovando en el Intercity. El técnico argentino ha ganado prestigio tras conseguir dos ascensos consecutivos con el conjunto de negro hasta situarlo en Primera RFEF tras una excepcional temporada. El entrenador no ha renovado de momento su contrato y ha entrado en la agenda de muchos clubes, entre ellos el Hércules, que lo consideran un candidato idóneo para comenzar una nueva reestructuración. Siviero ya entrenó al conjunto blanquiazul en la temporada 17-18 aunque fue destituido en la novena jornada tras un ambiente muy crispado en el Rico Pérez.

El técnico del Intercity no ha renovado todavía pese al gran éxito del equipo y el tiempo juega en contra de los hombres de negro. Además, la más que probable salida de Quique Hernández llevaría al entrenador argentino a seguir el mismo camino.

El Hércules comenzará una temporada más una nueva reestructuración en su equipo tras el fracaso. De momento, no está claro que Carmelo del Pozo vaya a salir. Finaliza contrato pero su futuro es una incógnita y Ortiz podría seguir confiando en él para construir un nuevo proyecto. La decisión definitiva no debe tardar en conocerse.

El equipo, que este año celebra su primer centenario, nunca había estado tan alejado de la elite, en el cuarto peldaño del fútbol español, categoría en la que repetirá el próximo curso. En los últimos diez años, el Hércules ha sufrido dos descensos y se ha estrellado en cuatro promociones de ascenso, además de salvar de forma agónica, la categoría en otras dos temporadas. La última alegría del Hércules llegó en el curso 2012-13, en el que firmó una remontada sobresaliente en el último tramo de la competición para huir del descenso a Segunda B. Un año después no pudo frenar la inercia negativa y cayó a Segunda B. En las temporadas 2014-15 y 2015-16 disputó la promoción de ascenso, pero cayó apeado en ambas ocasiones ante el Cádiz. Tras dos años en los que fracasó, ya que ni siquiera estuvo cerca de la fase de ascenso, el Hércules volvió a ilusionarse en la 2018-19, en la que de nuevo cayó en la final de la promoción, en esta ocasión ante la Ponferradina. En la temporada 2019-20 evitó un nuevo descalabro histórico al suspenderse la competición como consecuencia de la pandemia cuando el equipo, que ya había destituido a tres entrenadores, estaba en zona de descenso a Tercera División. La pasada temporada, el Hércules no solo no fue capaz de pelear por el ascenso a Segunda, sino que acabó descendiendo.

Manifestación

La afición del Hércules sigue movilizándose para la manifestación de este domingo para pedir la salida de Enrique Ortiz del club blanquiazul. La marcha, convocada por Unidad Herculana a la que se han unido varios colectivos, partirá a las 11:00 horas, tendrá como punto de salida la Plaza de Los Luceros, lugar emblemático de celebración de los éxitos del equipo, y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. El pasado año, a finales del mes de mayo, los aficionados ya se concentraron y marcharon por las principales avenidas de Alicante hacia el Ayuntamiento con motivo del descenso del equipo a Segunda RFEF. Los colectivos Unidad Herculana y la Asociación de Herculanos han apoyado públicamente esta manifestación contra la gestión del empresario, bajo cuya dirección el equipo ha ido coleccionando fracasos.

Fusión

La posible fusión entre el Hércules y el Intercity no parece a priori que vaya a ver la luz la próxima temporada pese a que el club de negro se muestra dispuesto «a estudiar cualquier opción que nos haga tener más valor», según Toni Gallego, CEO del Intercity. En el caso del Hércules, no existe de momento ninguna intención de sentarse a negociar y Enrique Ortiz tiene claro que seguirá en su misma postura, buscando un socio que le ayude a llevar el peso económico de la temporada en busca de conseguir el ascenso a la Primera RFEF.

«El Hércules tiene una afición espectacular, mientras que su deuda es la principal parte negativa junto con la situación actual y el estar en la cuarta categoría», señaló Gallego, que asegura que no ha habido ninguna reunión ni acercamiento entre ambas partes. «Por lo menos desde que llegué en noviembre», añade el presidente del Lucentum. «No ha habido nada», insiste.

Mientras, en el Hércules de momento no parece la propiedad dispuesta a negociar ningún tipo de fusión ni de venta y Ortiz quiere seguir su camino pese al historial de fracasos deportivos que está acumulando el Hércules temporada tras temporada. El Intercity, por contra, sí que deja claro que se encuentra abierto a negociar cualquier opción. En cualquier caso, el tiempo no supone ahora mismo un aliado para cualquier operación, ya que solo se dispone hasta el 30 de junio.