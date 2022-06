La masa social del Hércules CF está intensificando sus acciones para pedir la salida del club de Enrique Ortiz, quien es su máximo accionista desde 1999. La última iniciativa, tras las protestas en las mascletás, ha sido la colocación de mensajes en sábanas en los accesos y salidas de Alicante. "SOS Hércules ¡Ortiz vete ya!" y "Salvem l'Hércules. Adéu Ortiz" son algunos de los lemas con los que esta mañana se encontraban los conductores.

El enésimo fracaso deportivo esta temporada, que ha dejado al equipo alicantino como el sexto de la provincia, sumado a la querella de la Fiscalía contra el Hércules y su Fundación han hecho que la afición explote y exija al constructor que venda y se vaya.

El empresario, que en mayo de 2020 aseguraba que no se iría del Hércules aunque se lo pidiera todo el estadio y que se sentía querido por la ciudad y por la afición, tenía un discurso distinto unos años atrás.

En una entrevista publicada en este periódico el 19 de julio de 2009, diez años después de tomar las riendas del club, Enrique Ortiz declaraba que "algún día tengo que irme".

"Tras una década metida en esta historia, todo esto cansa. Ojalá tuviese sustitutos para tirar del carro", señalaba hace ahora casi 13 años.

Sin embargo, después matizaba que "bueno, irme no quiero irme, pero me gustaría repartir esta carga, y no me refiero únicamente al apartado económico. Hablo de responsabilidad".

Así fue su primera visita como nuevo propietario

En 2002, cuando cumplía 1000 días al frente del Hércules, Ortiz subrayaba en otra entrevista con este diario que "me siento muy solo al frente del club, echo en falta que se involucren otros empresarios locales".

"Yo no me voy de aquí hasta que el club esté saneado y en lo más alto"

Cinco años después, en 2007, el dueño del Hércules decía que el club era su "asignatura pendiente" y que "yo no me voy de aquí hasta que el club esté saneado y en lo más alto". Por lo más alto se refería a llevarlo a "disputar competición europea de primer nivel".

Tres años más tarde, el equipo lograría un efímero paso por Primera División y a partir de ahí sufriría una caída en picado hasta salir del fútbol profesional y vagar por campos de la cuarta categoría.

Si Ortiz está decidido a cumplir sus palabras de hace 15 años, en el más que improbable caso de que el equipo ascendiera cada temporada de categoría, nadie le quitaría como mínimo otro lustro más al frente del Hércules CF.