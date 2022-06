La decisión del IVF de solicitar la recusación del perito encargado de calibrar el posible daño que puede ocasionar el litigio abierto entre el Consell y el club por el uso compartido del Rico Pérez ha molestado a Manuel Palomar, ex rector de la UA y ahora presidente de la comisión del Centenario blanquiazul. Se da la circunstancia de que el técnico designado por el juez forma parte de dicha comisión. Guillermo Villena se ocupa de los asuntos económicos en la entidad que se encarga de los actos de celebración del siglo de vida del Hércules. Para Palomar eso es irrelevante y, en ningún caso, motivo razonable para apartar a su colaborador de la instrucción pericial.

«Fue el magistrado quien designó al perito judicial. No entiendo las razones de la recusación porque ni tiene una relación laboral con el Hércules, ni ha formado parte de otros peritajes que hayan tenido relación con ambas partes. Esta recusación es una estrategia de los abogados para dilatar el proceso, que ya no se resolverá antes del otoño», lamenta Palomar. «No entiendo esta decisión de la Generalitat. Ponen en duda la imparcialidad y la objetividad de un perito judicial que tiene una experiencia muy amplia, uno que el magistrado incluye en su lista de colaboradores porque ya ha demostrado su solvencia profesional y cuestionar esto me parece una falta de respeto, tanto por parte del administrador concursal como del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que con ello dilatan un proceso que perjudica al Hércules, a Alicante, a su sociedad y que no resuelve nada ni sirve a ese bien público que es la resolución de los procesos judiciales en tiempo y forma» para no encarecer el gasto.

«Si reclamas a un profesional para algo en esta ciudad hay una alta probabilidad de que sea herculano, no es un motivo serio»

A Palomar no le chirría que quien deba decidir sobre un posible beneficio o perjuicio al Hércules sea integrante de una comisión de marcado sentimiento blanquiazul. «Si se demanda a un profesional de Alicante, para cualquier campo, hay una alta probabilidad de que este sea del Hércules. Por eso apelo a la objetividad de Guillermo Villena y pido a la opinión pública que, cuando se haga pública la labor que ha realizado, se entienda que esta ha sido netamente técnica y sustentada en datos y procesos 100% objetivos. Si el juez le designó fue por su bagaje profesional contrastado, no por ninguna otra cosa», reitera el ex rector de la UA.

«No entiendo a la Generalitat, si el magistrado mantiene años al técnico en su lista es porque ya ha demostrado que hace bien su trabajo»

«Lo que me reafirma en mi idea de que esto obedece a una estrategia para demorar el proceso es que la designación era conocida por los abogados de las dos partes, que sabían de ella desde hace meses, pero la recusación se ha hecho en la víspera de la vista, horas antes de celebrarse. La aspiración de cualquier administración debería ser la de resolver los litigios en tiempo y forma y la opinión pública tiene que entender el motivo de que esto no sea así y juzgar en consecuencia», advierte.

«Hay quien desea que desaparezca el club»

Celebrar los 100 años de existencia con el primer equipo en la cuarta categoría es algo que no contribuye al clima de concordia herculana al que aspiraba Palomar en origen. «Los aficionados, y yo me incluyo entre ellos, no estamos satisfechos con el desenlace de la temporada. Queremos que nuestro equipo ascienda, que gane y que llegue lo más arriba posible. Esa desilusión es evidente y todo el mundo la entiende. Por mi profesión, sé perfectamente qué impacto social tienen las noticias que se publican. Las del Hércules son muy superiores a las de cualquier otro equipo de aquí. El impacto de todo lo que tiene que ver con este club es muy potente, para bien y para mal. Todo el mundo querría ver al Hércules en Primera, aunque me temo que también hay quien lo quiere ver desaparecer, no me cabe ninguna duda».

Palomar cuestiona que el rechazo de la afición a la figura de Enrique Ortiz sea de parte de la mayoría. «Habría que calcular exactamente la masa social antes de hablar de quién es y cómo se divide la masa social. Cuando los resultados deportivos son malos, parece que todo es malo, sin excepción, y parece que no funciona nada. Pero ya se ha depurado la responsabilidad en la parcela deportiva, que, si lo ves en perspectiva, es lo que ha vuelto a fallar de verdad», defiende Manuel Palomar tras presentar «Armonía Herculana», el vino que conmemora el centenario blanquiazul y que elabora la bodega Sierra Salinas con la uva autóctona: monastrell.