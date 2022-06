O pagar o negociar al margen del juzgado con los acreedores ordinarios. Son las únicas alternativas que tiene el Hércules para evitar cualquier denuncia que pueda ser fatal para el futuro de la entidad. El club blanquiazul debe desembolsar este jueves 870.000 euros a los acreedores ordinarios tras activarse esta temporada el convenio firmado en 2013 y modificado cuatro años después para que el Hércules pudiera ganar tiempo. Sin posibilidad de más prórrogas, esta temporada se ha activado el concurso de acreedores en el que el conjunto blanquiazul debe hacer frente a una deuda de casi siete millones de euros en cinco años.

De momento, a 30 de junio la entidad ha de desembolsar sí o sí 870.000 euros en un primer pago tal y como quedó establecido en 2017 para evitar la denuncia de algún acreedor y que un juez ordene la disolución de la sociedad. El Hércules fue pidiendo prórrogas y años de carencia con la esperanza de regresar al fútbol profesional y poder satisfacer la deuda con menos problemas. Pero el objetivo deportivo no solo no se ha conseguido sino que el club ha empeorado su situación en la cuarta categoría del fútbol español en la que carece de ingresos.

El fracaso deportivo obliga ahora a Enrique Ortiz a plantear la posibilidad de un nuevo acuerdo con los impagados para rebajar el importe o fragmentarlo. Todo ello de forma particular porque a nivel del juzgado ya no tiene más que hacer. Las posibilidades de que alguno de los afectados inste a la liquidación de la SAD son pocas, pero esa amenaza siempre está ahí por lo que la entidad busca fórmulas con los acreedores para intentar alargar el proceso todo lo que se pueda.

El club deberá hacer frente a unos 871.000 euros, un 13% del crédito ordinario, que está alrededor de los 6.700.000 euros. Será el primer plazo de los cinco que tiene firmados. Tiene que abonar un 13% los dos primeros, un 14% el tercero año y un 30% los dos últimos.

Por otro lado, de forma paralela el club prepara la declaración del próximo día 18 ante la jueza de Instrucción 9 de Alicante tras las diligencias abiertas por presunto delito de frustración de la ejecución-alzamiento de bienes- contra dirigentes del Hércules Club de Fútbol, su Fundación y una entidad bancaria que ejerce de patrocinadora. Se ha citado a declarar a los querellados entre los días 18 y 21 de julio de este año. En concreto, el 18 lo harán los responsables del Hércules y su fundación citados en la querella de Fiscalía, Carlos Parodi, Valentín Botella y José León. Igualmente, el 21 declararán el secretario del consejo, José María Caruana, representante de la Caja Rural y el director de una sucursal de dicha entidad ubicada en Alicante.

A debate la gestión de Enrique Ortiz en el pleno municipal ordinario

Compromís y Unidas Podemos propondrán este jueves al Pleno del Ayuntamiento que debata y vote una declaración institucional de todos los grupos a favor de la salida del Hércules del empresario. En principio, no se espera que salga adelante su propuesta como sí sucedió el pasado año. Ambas agrupaciones presentaron una propuesta de declaración institucional para que el pleno municipal debata y vote un texto conjunto en el que se inste a la propiedad a que «pague sus deudas y venda el club ante la deriva deportiva e institucional de la entidad». Las dos agrupaciones de izquierda no contaron en la presentación de este proyecto con la firma del Partido Socialista, que suma 9 concejales, cinco más que las dos únicas formaciones que han respaldado la iniciativa municipal hasta el momento y que se someterá a debate y votación esta mañana. La ejecutiva del PSOE exigió públicamente a Luis Barcala que reuniera a empresarios de la ciudad para conformar una unión de fuerzas que permitiera administrar financieramente el Hércules, algo a lo que el primer edil respondió con dureza, tildando la propuesta de «demagógica» porque el Ayuntamiento, como institución, no tiene potestad sobre una SAD.

Las tres fuerzas de izquierdas se han alineado con el segmento de la masa social que está harta de Ortiz, pero no tanto como para firmar juntas una declaración institucional que será debatida hoy. Estos fueron los acuedos que se Compromís y Unidas Podemos someterán a votació: «PRIMERO. - El Ayuntamiento de Alicante desea mostrar su solidaridad con el sentir de la afición herculana, desencantada y desmoralizada por la deriva institucional y deportiva a la que el señor Ortiz está llevando al Hércules CF. SEGUNDO. - El Ayuntamiento de Alicante solicita a los actuales propietarios y directiva de la entidad en general, y al socio mayoritario señor Enrique Ortiz en particular, a actuar de forma generosa y responsable en la defensa de los intereses del Hércules CF SAD, y atender el mandato de la afición herculana: pagar las deudas contraídas con diferentes instituciones públicas y vender el club a quienes puedan devolverle la posición que la actual propiedad y directiva le han quitado. TERCERO. - Dar traslado de este acuerdo a la propiedad del Hércules».

Cristóbal Filgueira, nuevo preparador físico del equipo

El Hércules anunció la incorporación de Cristóbal Filgueira Sollaes como preparador físico del primer equipo para la próxima temporada. Filgueira formó parte del cuerpo técnico del nuevo entrenador del Hércules, Ángel Rodríguez, la pasada temporada en el Pontevedra, donde logró el ascenso a Primera RFEF con el equipo gallego. El nuevo preparador físico del Hércules, que firma por una temporada con opción a otra más, es la tercera incorporación que realiza el club para remodelar su cuerpo técnico tras la llegada del secretario técnico, Paco Peña, y del entrenador.