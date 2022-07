Vicente Parras le tenía casi convencido hace dos semanas. Antes, el preparador del Deportivo había estado en el Rico Pérez viendo al equipo de Sergio Mora varias veces en el final del curso. Su objetivo estaba muy localizado: Raúl González. En directo se terminó de convencer de que su estilo, su derroche físico y su entrega sobre el césped se adaptaba como un guante a lo que l preparador le exige a un delantero.

A pesar del subrayado interés, el ariete alicantino, máximo goleador esta campaña junto a Aketxe con solo un penalti lanzado, aguantó con la esperanza de una llamada herculana que no llegó nunca. Asumió que el equipo de su vida ya no le quería, ni siquiera se planteaba renovarle a la baja, así que se puso en contacto con el entrenador del Alcoyano para decirle que sí, que se marchaba con él a El Collao. El caterano blanquiazul, que ha cumplido 31 años, reconoció el verano pasado que había cumplido un sueño regresando al club de su ciudad, se marcha por segunda vez, pero en esta ocasión lo hace con unas estadísticas nada desdeñables a pesar de no gozar de la confianza del entrenador madrileño para liderar el ataque.

Pese a ello, solo se perdió 4 partidos, uno por sanción, y marcó siete tantos. Nadie fue mejor que él en esa parcela. Raúl González sigue el trayecto que ya han recorrido antes que él otros delanteros del Hércules, los dos últimos, Juli y Jona Mejía, que mejoraron sus prestaciones con el cambio de aires.

Para Parras era muy importante que esta operación saliera bien. Se lleva a un nueve que interpreta eficazmente la presión, que se mueve entre líneas y que, como segundo punta, hace un enorme trabajo de distracción. A nivel defensivo, fundamental para un Alcoyano de presupuesto bajo comparado con el del resto de sus enemigos, su derroche de energía ensucia sobremanera la salida del balón, algo más común en Primera RFEF, que en la cuarta categoría.

Raúl González da el salto a título individual que se le negó a nivel colectivo. Estará un peldaño por encima del equipo que deja después de un año que se torció en la segunda vuelta cuando Bikoro perdió la cabeza en Buñol y una patada dejó fuera de combate a Pedro Sánchez 9 semanas.

DIEGO JIMÉNEZ acepta la oferta del UCAM Murcia El central del Hércules ya tiene nuevo destino. Tras ser descartado por la propiedad del club alicantino, el zamorano, uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha dado esta temporada en el bloque de Sergio Mora (ha mejorado su tope goleador, con 4 dianas) se marcha al grupo 5 para defender los colores del UCAM Murcia, uno de los candidatos al ascenso a Primera RFEF después de haber perdido la categoría en la última temporada. El todavía sub-23 Pedro García, que apenas jugó 11 encuentros como blanquiazul, ha fichado por el filial del Cartagena, recién ascendido a Segunda RFEF, también en el grupo 5.

Primer amistoso

Mientras tanto, antes de cerrar el primer refuerzo estival para armar un vestuario que ahora mismo solo tiene dos inquilinos, César Moreno y Sandro Toscano, la secretaría técnica ha programado el primer encuentro preparatorio del verano, que no será el que se dispute antes. El proyecto de Ángel Rodríguez se medirá con el Orihuela, de Tercera RFEF, en Los Arcos, el 24 de agosto, a partir de las 20 horas. La Liga arrancará para el Hércules el 3 o el 4 de septiembre.