Por fin juntos... otra vez. Es lo que pensó Vicente Parras cuando llegó a las oficinas de El Collao el contrato firmado de Raúl González. El delantero alicantino era una obsesión para el técnico, que ha puesto todo de su parte para volver a reencontrarse con el canterano del Hércules, club del que se marcha sin que se haya mostrado ningún interés por retenerle a pesar de su excelente rendimiento a lo largo de todo el curso a pesar de no gozar de la confianza de Sergio Mora, que pensó en él siempre como segunda opción en un sistema de juego con solo un delantero posicional.

El ariete cambia de aires y de categoría. Jugará con el Alcoyano en Primera RFEF una temporada, con opción a una más. En su presentación no dio la sensación de pensar que el traslado a Alcoy sea un paso atrás tras dejar al conjunto de la capital. Todo lo contrario, el exblanquiazul agradeció el interés demostrado por contratarle y aseguró que llega a su nuevo destino con «muchas ganas» de afrontar este nuevo reto profesional y ha confesado, en el primer acto con su nueva camiseta, que el Alcoyano «siempre me ha parecido un club grande».

El atacante ha tomado la decisión, pesa disponer de otras ofertas (incluso de equipos de la provincia) por el respeto y la fe que le tiene a su técnico a partir de ahora, Vicente Parras, con el que coincidió una temporada en la etapa de ambos estrecharon lazos tratando de resucitar a un Ontinyent herido de muerte en lo económico que, pese a ganar partidos, terminó desapareciendo antes del final de la competición.

«Siempre he considerado al Alcoyano un equipo grande, quiero escuchar cómo ruge el estadio» Raúl González - Delantero centro

El delantero, que ha cumplido 31 años, ha apuntado sobre la relación que le une emocionalmente al técnico que con él «crecí como futbolista y aprendí mucho a su lado y confío seguir haciéndolo ahora en el Alcoyano. Es un técnico que me inspira mucha confianza», reveló Raúl González, más cómodo peleando en la hierba que respondiendo preguntas en una rueda de prensa.

A su lado, el director deportivo, José Luis González, reconoció que su nuevo refuerzo «ha caído de pie», en referencia a su generosidad dentro del campo, en cada entrenamiento (algo que no le ha abandonado nunca) y ha destacado que el nueve alicantino, mientras se resuelve la posible vuelta de Mourad (el Elche debe decidir si quiere volver a cederle o quedárselo para el primer equipo), el máximo goleador del Hércules en la última campaña «nos va a dar mucho y, además, tiene unas características que van a gustar mucho en El Collao».

«He intentado ficharle tres veces, así que me hace feliz que esté aquí, va a caer de pie en El Collao» José Luis González - Director deportivo del Alcoyano

González reveló que llevaba tres años intentando su incorporación sin suerte. «Tenía esa espinita y a partir de ahora voy a poder disfrutar de El Collao, un campo en el que siempre me gustó jugar por cómo ruge gracias a una afición muy intensa», subrayó Raúl. En su presentación, Raúl González defendió que tiene una buena relación con el gol, aunque prefirió no se ponerse una cifra de tantos como objetivo en el Alcoyano. «Creo que puedo aportar más cosas además de goles», recordó a los asistentes. El alicantino cree que lo más sensato es no mirar más allá de la permanencia y sostuvo que «ese será nuestro primer objetivo». «Luego, si podemos soñar, soñaremos, porque las temporadas son muy largas», confesó el flamante fichaje del Deportivo.