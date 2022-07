El delantero del Hércules Jack Harper afirmó este viernes, durante su presentación oficial, que la próxima temporada puede ser la de su explosión futbolística, tras haber superado varios problemas físicos que han condicionado su carrera en los últimos años.

El jugador, que llega cedido del Getafe, afirmó que tiene "muchísimo que dar" tras unos años "complicados". "Llego mejor que nunca, como cuando hace tres años estaba llamando a las puertas de Primera", añadió.

El hispano-escocés desveló que aceptó la oferta del Hércules "por su insistencia" a pesar de contar con ofertas de clubes de superior categoría y confió en repuntar su trayectoria de la mano del club alicantino.

"Estoy en una situación como la del Hércules. Puede que haya dado un paso atrás, pero con la ambición de dar dos o tres hacia adelante. Creo que podemos ir de la mano", explicó el delantero, quien desveló que sus problemas físicos el pasado curso llegaron por un problema de salud ya solucionado de su sistema inmune.

"Tuve inflamaciones en varias articulaciones que no me dejaron entrenar al 100% porque no tenía ni fuerzas. No podía estar al nivel, pero ahora me encuentro de lujo. He pasado el verano cuidándome para llegar en el momento", dijo.

Harper confesó que tras la lesión y las continuas cesiones ha madurado muchísimo y disfruta de cada entrenamiento, a la vez que destacó la ambición y calidad humana de la nueva plantilla que está diseñando el Hércules.

"Creo que va a ser un año muy bonito. Cada jugador que llega viene mordiendo y son buenos fichajes y buenas personas", afirmó el delantero, quien no descartó echar raíces en Alicante.

"Lo primero es pensar en estos 10 meses y subir de categoría, pero nunca se sabe. Pero desde ya me encanta este club y la ciudad", señaló el atacante, quien apuntó que el objetivo del equipo será "ganar todos los partidos y con esa mentalidad no hay otra opción que ascender como primeros".