Más pruebas para Ángel Rodríguez en una pretemporada atípica en la que los jugadores profesionales están llegando a cuenta gotas. El Hércules disputa esta tarde a las 18.30 (canal de Youtube de la AFE) en Oliva su segundo encuentro de pretemporada ante el equipo de la AFE en un encuentro en el que no estará Nico Espinosa, que ayer fue operado por el doctor Ripoll de una fractura en su antebrazo. No será la única ausencia, el técnico del Hércules sigue sin centrales profesionales a falta de un mes para que arranque la competición, con lo que de nuevo tendrá que apoyarse en los jugadores del filial. Uno de ellos, Dani Marín, fue el autor de la victoria del encuentro disputado en el Pinatar Arena. Felipe Rodríguez tuvo que actuar como central aunque su posición natural es la de lateral izquierdo, por lo que el retraso en la planificación deportiva está obligando a Ángel Rodríguez a realizar ajustes obligados y no poder realizar pruebas con los que realmente competirán a partir del primer mes de septiembre. Se espera la llegada de tres centrales para completar la defensa. El club demora su incorporación porque no quiere fallar en una de las posiciones más importantes del equipo.

El partido ante la selección del sindicato de futbolistas es todo un clásico en el verano del equipo alicantino y será el segundo en la presente fase de preparación tras el disputado este martes ante el equipo árabe del Al Wedha. Tras el encuentro ante el equipo de la AFE, el Hércules tiene programados de momento partidos ante el Castellón, el próximo martes (20.00) en el Rico Pérez, y Orihuela, Alcoyano y UCAM Murcia, todos a domicilio. Ángel en el infierno El Hércules debe cerrar todavía la incorporación de al menos cinco o seis jugadores, entre ellos un guardameta sub’23 de garantías que compita con Carlos Abad en la portería así como otro delantero para acompañar a Ander Vitoria y Jack Harper. Quedan movimientos importantes que hacer en la plantilla y cuatro semanas para que comience la competición. El equipo se ejercitó este jueves en Fontcalent para preparar el segundo amistoso de la pretemporada, un duelo que se cerró en los últimos días y que completará el calendario de amistosos tras la suspensión del que estaba previsto ante el Eldense. Primer triunfo con sabor amargo La plantilla está trabajando con intensidad a las órdenes de Ángel Rodríguez, que salió satisfecho del primer encuentro disputado en el Pinatar Arena. «Van llegando los jugadores y todavía no estamos al nivel que debemos pero yo valoro que el esfuerzo ha sido muy grande y que es la primera piedra que tenemos que poner en este proyecto para conseguir el objetivo», señaló el entrenador el Hércules. De momento se han incorporado once fichajes (Eimil, Carlos Abad, Felipe Rodríguez, Harper, Sergio Marcos, Villacañas, Manu Navarro, Cedrés, Álvaro Hernáiz, Maxi Ribero y Ander Vitoria) al conjunto blanquiazul.