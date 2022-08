Cuarta prueba de pretemporada para el Hércules ante un rival muy reforzado como el Alcoyano. Será este viernes a partir de las 20 horas y todo apunta a que se podrá ver por fin a los dos centrales profesionales que tiene ahora mismo el equipo, Dylan Leiva y Marcelo Djaló. El argentino ya debutó con buena nota el pasado martes ante el castellón mientras que el hispano-bisauguineano no estaba todavía en condiciones de debutar. El que no estará será Alvarito, que sigue con molestias físicas y todavía no podrá jugar en pretemporada.

El Hércules desprende buenas sensaciones pese al poco tiempo que lleva de pretemporada y con la dificultad de entrenar llegando los jugadores con cuenta gotas. Pese a todo, el conjunto de Ángel Rodríguez está mostrando una buena imagen. Tres victorias en los tres partidos disputados y ningún gol encajado. Ante el Alcoyano los blanquiazules afrontan una prueba de gran exigencia ante un rival de Primera RFEF que se presentará ante su afición una hora antes del partido. Alcaina se ha convertido en el delantero más eficiente hasta el momento. El partido pone en disputa en disputa la 44 edición del trofeo Ciudad de Alcoy. Una vieja rivalidad que, tras el paréntesis de la pasada temporada con la presencia del Alcoyano en la recién estrenada Primera RFEF, volverá a tener un nuevo episodio, en esta ocasión en partido amistoso en el que el equipo de Vicente Parras tratará de defender una racha de doce partidos sin perder desde la temporada 2014/15 con un balance favorable al Alcoyano ante el Hércules de siete victorias y cinco empates, con quince goles a favor por solo tres en contra. La última victoria del Hércules se remonta al 23 de mayo de 2012, con ambos equipos en Segunda División, en la que los del Rico Pérez lograron vencer en El Collao por 0-5. Son ya cuatro los amistosos de pretemporada los que ha disputado el Alcoyano, los tres primeros frente a rival de Regional Preferente (Muro, L’Olleria y Rayo Ibense), que resolvieron sin encajar ningún gol. El único tropiezo se produjo contra el Atzeneta, partido de Copa Federación. El Hércules genera optimismo Los nuevos jugadores del Hércules, Sergio Marcos y Álvaro Hernáiz ‘Alvarito’, afirmaron durante su presentación que han aceptado jugar en el equipo alicantino la próxima temporada para lograr el ascenso a Primera Federación. Marcos, que procede del Racing de Santander, aseguró que el equipo alicantino «va a más» durante la pretemporada y confió en que siga «creciendo» hasta el inicio de la competición. «No he tenido dudas para venir porque es un gran club», dijo el centrocampista, quien agradeció «la ilusión» que le transmite el cuerpo técnico por el nuevo proyecto. Sergio Marcos confió en aportar «experiencia» al equipo para ayudar «en todo lo posible» a lograr el ascenso, un éxito que dijo sería «maravilloso poder conseguirlo aquí». El jugador asumió que llega a un club con mucha presión, si bien se mostró convencido de que sabrá manejarla y que no afectará al rendimiento suyo y del grupo. Por su parte, Alvarito, que aún no ha podido debutar por unas molestias en el cuádriceps, desveló que rechazó ofertas superiores económicamente para jugar en el Hércules, ya que quedó impresionado del estadio y su afición cuando visitó la pasada temporada el Rico Pérez con el Marchamalo. En cuanto al nuevo grupo, indicó que su equipo tiene potencial para «ir a por todas» con independencia de los adversarios.