El mediocentro argentino Maxi Ribero y el centrocampista Manu Navarro han destacado este martes, durante su presentación oficial, que su fichaje por el Hércules supone un gran reto en en su carrera deportiva por el peso histórico de la entidad y su trascendencia.

Maxi, que procede el Intercity, club con el que logró el ascenso a Primera Federación, destacó la enorme repercusión del Hércules e indicó que jugar un amistoso ante 4.000 aficionados demuestra "lo importante y grande que es el club".

El argentino aseguró que no le sorprendió no continuar en el Intercity y explicó que se decidió por seguir en la ciudad de Alicante "porque conocía el lugar y por la confianza que me dio Paco", en alusión a Peña, secretario técnico del club con el que ya coincidió en su anterior equipo.

Para el jugador, formado en la cantera de Newell 's Old Boys, la clave del éxito en la temporada será "poner por delante el grupo desde un principio".

"En el fútbol siempre hay altibajos, pero tenemos que estar todos juntos y de la mano y dar lo mejor", comentó Maxi, quien señaló que "el ascenso directo" debe ser el objetivo de la entidad.

Manu Navarro, que procede de la cantera del Rayo, aseguró que fichar por el Hércules es un "cambio radical" en su carrera y pidió un tiempo de "adaptación" para "aprovechar esta oportunidad que me brinda un club histórico".

El madrileño se definió como un centrocampista al que le gusta tener el balón y abarca "mucho campo". "Tenemos muchas ganas de que comience la temporada y de conseguir la victoria en cada partido", añadió.