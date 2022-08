Son irrelevantes, no suman, no figuran en ninguna parte, apenas se acuerda alguien cuando se inicia el vuelo, pero duelen lo mismo que las otras, las de verdad. Las derrotas en pretemporada, sobre todo si son al final de la misma, dejan un reguero de inseguridad que solo ayuda si se toma conciencia de que sin la actitud correcta, cualquiera es superior, incluso un equipo de Tercera RFEF. Después de 5 encuentros invicto, el Hércules cayó con cierto rubor en Los Arcos a manos de un Orihuela que dio la sensación de estar más hecho, de jugar mejor, de interpretar con más solvencia la presión y la salida de la pelota.

La expulsión de Dylan Leiva a los 15 minutos por doble amarilla le sirvió al entrenador para confirmar dos cosas: le faltan efectivos en una zona clave y, por más que se empeñe, César Moreno es un excelente «seis» al que solo se le puede exprimir todo el jugo si actúa en esa posición. Lo demás son pruebas muy respetables antes del inicio del curso... y humo.

El conjunto blanquiazul no fue superior a su rival en ningún momento, ni siquiera cuando la equidad numérica seguía vigente. Después, con uno menos, el técnico prefirió no hacer cambios y tratar de que los 10 que quedaban sobre el césped enmendaran por sí solos el accidente. No funcionó. El ex canterano del Elche acompañó a Marcelo en el centro de la zaga hasta el descanso. Luego dio entrada al joven Marín, central específico del «be», y tampoco se acabaron las dudas atrás.

3 GOLES Le endosó el Orihuela al equipo de Ángel Rodríguez ►Pedja (53’), Nacho Muñoz (55’) y Brian, de penalti, en el minuto 82, fueron los autores de los tantos amarillos, ayer.

Pedja y Nacho Muñoz lideraron el ataque oriolano con combinaciones rápidas que sirvieron para generar ocasiones muy claras hasta que el primero, en el minuto 53, batió a Carlos Abad. El equipo de la capital encajó mal el golpe y solo dos minutos después, el segundo volvió a superar al guardameta canario tras una mala defensa de un centro lateral.

Brian, de penalti, en el 82, engañando por completo al cancerbero insular, cerró la goleada y avivó el desánimo de la afición blanquiazul presente en Los Arcos, cerca de 300 personas. Sin Nico ni Alvarito, lesionados, el técnico leonés alineó de inicio a Carlos, compuso la defensa con Raúl Ruiz y Felipe en los laterales y Marcelo y Dylan en el eje; formó el trivote con Maxi, César y Manu Navarro; repitió en las bandas con Villacañas y Cedrés, y volvió a situar como única referencia en punta a Ander Vitoria. El carrusel de rotaciones tras la reanudación en nada mejoró el juego deslavazado del peor Hércules del verano, que el domingo cierra su ciclo preparatorio en Murcia, frente al UCAM.