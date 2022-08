Lo primero que sorprende a Ander y Marcos al abrir la puerta de la oficina del estadio Rico Pérez es el tumulto en el patio de caballos. Acaban de cambiarse de ropa. Recorren con cierto pudor los cien pasos que les separan de la sala de prensa mientras toman conciencia del calor, uno sofocante que a esa hora, las doce, cae a plomo hasta hundirte la cabeza. «Están aquí para sacarse el abono», les apunta Paco Peña, responsable de su contratación. Saludan afables y recogen el favor de la gente, cariñosa con ellos a pesar de estar sudando a borbotones mientras esperan a que se agilice una cola en la que apenas se avanza. Después, en el confort indisimulado del aire acondicionado, empieza el interrogatorio protocolario, iniciático para el joven Bravo, lejos de casa por primera vez desde que empezó a creer que se podía ganar el pan como futbolista.

Sorprendido por el revuelo formado tras la derrota frente al Orihuela, Ander Vitoria toma la palabra. «Aún estamos en rodaje. Nos estamos conociendo. El periodo de adaptación siempre cuesta, pero todos tenemos ya ganas de que empiece la competición», sostiene el delantero vizcaíno del Hércules, indiscutible hasta ahora para Ángel Rodríguez en pretemporada, a pesar de que todavía no ha marcado.

«Fue nuestro peor partido del verano, es verdad. No creamos ocasiones de gol y aunque es cierto que nos mermó la expulsión (de Dylan Leiva, a los 15 minutos), hay que tomárselo como un toque de atención, pero no hay que darle mayor trascendencia», defiende el ariete vasco.

Las causas

Escuchar de un jugador, que ficha por el Hércules debido al brillo de su historia es casi tan habitual como la sequía en el Mediterráneo. Aun así, no deja de ser cierto. «Este club ha firmado páginas gloriosas en Primera División. Me gusta el reto de ser el delantero en un equipo así, con masa social detrás. Marcar en campos en los que no hay nadie es una sensación muy agridulce, a mí me gusta sentir la presión de los aficionados», reconoce Ander, que ha llegado a Alicante después de triunfar en el Barakaldo, en una de las excisiones del mítico Logroñés y en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que alcanzó los 10 goles el curso pasado.

«No me gusta marcarme una cifra de goles porque es algo que te persigue a lo largo de toda la temporada. Además, a los delanteros ya nos se nos mide solo por el gol, ahora tenemos que hacer mil cosas más. En el fútbol actual, marcar es una responsabilidad colectiva, lo mismo que presionar, defender...», esgrime el ariete de Igorre, que en enero cumplirá 33 años.

«El fútbol, a lo largo de mi carrera, me ha enseñado muchas cosas, pero la principal es que para lograr los objetivos hay que saber sufrir como equipo. He vivido ascensos (uno de ellos a Segunda) y todos han pasado por ser compactos, muy duros, por convertir el bloque en uno muy incómodo para los rivales. Hay que conseguir que todos te teman por lo difícil que es hacerte un gol», expone Ander con voz suave y fraseo ágil.

«A mí me cuesta coger la forma más que a otros compañeros, pero estoy tranquilo porque cada vez me encuentro mejor. Espero poder devolver la confianza. La clave, visto lo visto, es que empecemos bien», anticipa el delantero.

Cuando Marcos Bravo se pone frente al micro, no vacila. «He sido el último en llegar y me han acogido como a uno más de la familia. El ambiente me ha parecido extraordinario», resalta el lateral, que sale por primera vez del núcleo familiar, lo mismo que su compañero Manu Navarro.

«Toda mi carrera había sido extremo, pero me retrasaron la posición cuando ascendí al primer equipo y me encuentro cómodo, aunque más como carrilero, que como lateral puro. Eso me cuesta más, pero también se me da bien», desvela el madrileño que, a pesar de su juventud (22 años), disputó 27 partidos en Primera RFEF la temporada anterior.

«Sé que compito contra un jugador top (Felipe Chacartegui), pero si he dado este paso en mi vida es para ofrecer el cien por cien, para trabajar con los mejores y para crecer personal y futbolísticamente. Yo me centro en mí, que es lo único que puedo controlar», asume Marcos Bravo, consciente de que parte con una ligera desventaja en el arranque liguero.