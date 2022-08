Esperas tediosas de hasta tres horas y media haciendo cola en el Rico Pérez para retirar presencialmente el abono del Hércules el primer día que este se ponía físicamente a la venta. El club no ha previsto el numeroso público que se ha dado cita en el estadio desde primera hora para adquirir o retirar sus carnés.

Después de aplazar tres días el inicio de la dispensa por un fallo en la composición material de las tarjetas, responsabilidad de la empresa contratada para tal fin, los interesados en convertirse en socios del Hércules en la temporada 2022-23 han acudido de manera multitudinaria a la oficina habilitada a tal efecto en el antepalco del inmueble.

Allí se han encontrado con que eran únicamente dos trabajadores quienes atendían la tramitación, solo había dos puestos informáticos habilitados para expender los "plásticos" de modo que el flujo de personas entrando y saliendo de la oficina era bastante lento. Al mediodía, cuando el sol ya hacía muy difícil mantener el orden de llegada en el patio de caballos por la elevada temperatura y el bochorno imperante, los responsables de administración blanquiazules han decidido aumentar a tres el número de encargados de atender al público y se ha recortado algo la espera.

No se ha originado ningún desorden ni conato de altercado, tampoco se han producido aglomeraciones peligrosas, sencillamente el ritmo de tramitación de los abonos era lento y eso ha hecho que algunas personas, en la primera mañana de venta, hayan llegado a estar hasta dos horas haciendo fila, buena parte de ese tiempo al sol, ya que no se podía encontrar sombra hasta que no se accedía al tramo de escaleras que conducen al antepalco.

Al filo de las doce, se ha comunicado a los aficionados que se ponía a su disposición un bidón de agua en las oficinas por si deseaban hidratarse para combatir el tremendo calor.

Medio millar de personas habían tramitado su carné justo antes de la presentación oficial de Ander Vitoria y Marcos Bravo, que se toparon con la cola de aficionados de camino a la sala de prensa del estadio. La obligación de no poder adquirir el abono familiar a través de internet, uno de los más demandados por las condiciones ventajosas que ofrece, y la dilación en las verificaciones de los pases gratuitos para los socios con más de 50 años de antigüedad han sido las principales causas de las aglomeraciones y del ritmo lento al que avanzaba la cola.