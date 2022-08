No va más, al menos con fuego real. Después de la polvareda que levantó la derrota en Los Arcos, inflada en exceso, el Hércules tiene, en esta cita dominical (11 horas, Youtube), la ocasión de reivindicarse una semana antes del comienzo oficial del curso, que será el domingo que viene, en Palma, frente al filial del Mallorca (12 horas, ciudad deportiva Antonio Asensio, sin televisión confirmada). La imagen ofrecida por el equipo de Ángel Rodríguez en Orihuela, la peor de todo el verano, debería quedar en anécdota, en susto por despiste, en un toque de atención para lo que se avecina.

Los blanquiazules regresan a la vieja Condomina para medirse con el UCAM, recién descendido, que, como el Hércules, está pagando algunas malas decisiones. El preparador del conjunto alicantino prevé disponer sobre el césped durante buena parte de la contienda a un once muy similar al que arrancará la temporada, una de las más difíciles en los cien años de historia de la entidad por el mar de fondo que amenaza con ahogar el proyecto en cuanto se aleje un poco de la orilla.

En él no estarán dos nombres llamados a ser importantes en el transcurso de las jornadas: Nico Espinosa y Álvaro Hernáiz, «Alvarito». El primero, que entrena con protección en el brazo para no perder ritmo ni tono muscular en las piernas, sigue de baja competitiva por la fractura en el radio del brazo izquierdo. Y el ex atacante del Marchamalo, inédito en pretemporada, todavía arrastra las secuelas de la microrrotura fibrilar que sufrió en uno de sus cuádriceps al comienzo del ciclo de preparación en uno de sus primeros entrenamientos.

El canal de Youtube del cuadro universitario va a emitir en directo un duelo amistoso para el que las entradas cuestan 5 euros

El resto está disponible para el amistoso en Murcia, al que se puede acudir previo pago de la entrada de 5 euros fijado por la directiva del UCAM. El resultado no debería ser relevante si el Hércules exhibe una actitud competitiva sustancial, irreprochable. Nadie, a las alturas de verano que está el equipo, a siete días de la puesta de largo liguera, espera forzar más de lo necesario.

Sin embargo, tras la resaca de Los Arcos, conviene reajustar el sistema, decantarse por uno fiable que no solape a nadie en el centro del campo y encuentre el camino hacia el gol desde las bandas, algo que ha dejó de ocurrir después del triunfo solvente sobre el Castellón, frente a más de 4.000 personas, en el Rico Pérez.

Mientras se apuran las opciones de dar de alta las últimas dos fichas sénior que siguen libres, al técnico leonés le urge dar con una fórmula que blinde al equipo (salvado de un descalabro en las últimas dos citas por su portero, Carlos Abad) y conseguir agilizar la salida de la pelota, que con Maxi Ribero y César Moreno compartiendo minutos y zona del campo no acaba de flexibilizarse porque ambos son idéntico perfil de mediocentro, se mueven, piensan y actúan igual.

La otra duda que deja el ciclo estival está en la punta del ataque. Para Rodríguez, Ander Vitoria tiene que funcionar como nueve. Ha confiado, hasta ahora, más en él que en Harper, pero el delantero vasco no ha visto portería, aún está lejos de su mejor forma. El exjugador del Getafe, cedido porque los madrileños tienen fe en su desarrollo, también necesita evolucionar físicamente. Después de hoy, solo quedarán cinco sesiones para ponerse a tono.

Últimos cinco días del mercado de fichajes en España

La secretaría técnica del Hércules encara los últimos cinco días del mercado de fichajes. Después del día uno de septiembre (la ventana se cierra ese día a las 23:59 horas) solo podrá contratar a futbolistas en paro que, además, no requieran tránsfer internacional y hayan jugado en España el curso anterior. De momento, el conjunto blanquiazul tiene disponibles dos fichas sénior, destinadas, en principio, para un central (inexcusable) y un jugador de ataque, bien un mediapunta, bien un delantero para completar la dupla de nueves. El resto de refuerzos que puedan llegar serán con ficha sub-23. Quedan dos plazas libres para jóvenes en la plantilla de Ángel Rodríguez, pero, si hicieran falta más, siempre se pueden firmar como integrantes del filial e incluirlos en las convocatorias, si es preciso.