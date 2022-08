Caminan seguros. Mientras avanzan, cuesta ver a Paco Peña detrás de ellos. Sus físicos de centrales contundentes opacan la figura del secretario técnico. Ambos están convencidos de que los últimos dos malos resultados solo son la consecuencia de la falta de rodaje de la que adolece una plantilla en la que, de momento, hay 15 caras nuevas, incluida la del último en llegar, Míchel Herrero.

Marcelo Djaló y Dylan Leiva serán titulares en Mallorca. Hasta el momento, solo han podido jugar juntos cuatro veces, muy poco para dos hombres condenados a intuirse de memoria a lo largo del curso. De su entendimiento y de la rapidez en la asimilación de los automatismos dependerá buena parte de los designios del Hércules en la temporada más complicada de su centenaria historia.

«Me siento muy bien. Estoy muy cómodo en el equipo porque siento que todos remamos en la misma dirección, que vamos todos a una, desde la directiva, hasta los técnicos y los jugadores», ensalza Marcelo, que llega a Alicante después de un año poco memorable para él en lo futbolístico porque apenas le dieron la oportunidad de jugar.

«Cuando pasas tanto tiempo sin jugar, llegas a tu siguiente destino con muchas ganas de volver a sentirte importante. Tengo mucha ilusión de demostrar todo lo que llevo dentro», avisa el central barcelonés, de padre bisauguineano y madre argentina.

«No creo que me cueste adaptarme después de un año fuera de España. Al fútbol, en la actualidad, se juega igual en todos los sitios, ya cualquiera puede ganar a cualquiera, el nível se ha equiparado mucho en todo», recuerda el exfutbolista del Boavista luso. Para él la clave de lo que ha ocurrido en el tramo final de la pretemporada tiene una explicación fácil: «Es atípico que un entrenador tenga a sus órdenes tantos jugadores nuevos a la vez. No es fácil que todo salga bien a la primera, lleva tiempo. Pero estoy convencido de que la pretemporada es historia. Borramos esos resultados y nos centramos en los errores para corregirlos», augura Marcelo con semblante serio.

«Hay muy buen grupo y les veo muchas ganas a todos. La pretemporada son pequeños exámenes. Todos hemos cometido errores, no solo en defensa, pero son fruto del poco tiempo que hemos estado juntos. Puede que las sensaciones emitidas al final no sean las deseadas, pero las vamos a mejorar», sostiene el catalán.

Con su compañero de demarcación coincide a la hora de señalar que a este Hércules, «no debe importarle el rival porque nadie tiene más entidad que nosotros en el grupo, nosotros tenemos que ir a ganar siempre, a cualquiera», esgrimen antes de apuntalar: «Si el equipo al que nos vamos a enfrentar es bueno, nosotros lo somos más y lo tenemos que demostrar cada partido», indican los dos centrales blanquiazules. Leyva subraya la dificultad de incorporarse tarde a un vestuario en verano porque «todo te cuesta más».

«Me siento muy orgulloso de defender la misma camiseta que defendió Kempes», enuncia el defensa argentino, que no siente que deba cambiar su forma de entender el juego por las dos amarillas en 15 minutos que provocaron su expulsión en Orihuela. «Fue un error del árbitro, no mío, se lo dijeron hasta los jugadores del otro equipo», revela.

«El colegiado se olvidó de que tenía una tarjeta, de lo contrario no me habría expulsado por una acción así», reitera. A pesar de ello, admite que su compatriota Maxi Ribero le dio unos cuantos detalles sobre ese particular para evitar que se repita la situación.

«Veo un grupo con muchas ganas, con mucha ilusión y quiero sentirme importante en él. El fútbol argentino y el español, a mi parecer, no son tan diferentes y creo que me voy a adaptar muy bien y muy rápido, pero muchos acabamos de llegar y es normal que aún haya desajustes que se van a subsanar, no tengan duda».