Está convencido y nadie le va a hacer cambiar de opinión. Nico Espinosa no parece dispuesto a perder el paso, a ceder protagonismo en un equipo que sin él, adolece de incapacidad de desborde, de falta de velocidad y desmarques de ruptura que resulten eficaces. El canterano, que tenía para dos meses antes de poder volver a jugar –según explicaron los doctores Ripoll y De Prado cuando le restañaron el radio fracturado–, probó en la Condomina la protección que empezó a usar para poder entrenar y, como le funcionó bien, se la llevará en el avión mañana rumbo a Palma.

El canterano del Hércules, que está en su última campaña como sub-23, no desea que pase otro año sin poder demostrar todo el potencial que sí fue capaz de exhibir en el equipo filial, cuando era Abde quien debía esperar a que el alicantino cediera la titularidad. La concatenación de lesiones musculares que le sobrevino tras superar una lesión muy grave en la rodilla, algo habitual en quienes sufren la temida «triada», le ha impedido alcanzar el punto más álgido de sus capacidades.

Ahora se siente físicamente muy bien y no lo va a desperdiciar. Tras lo demostrado en los dos ratos que ha podido participar en el ciclo de amistosos, es muy probable que Ángel Rodríguez apueste por él como titular en la banda derecha en detrimento de Cedrés. Su acompañante en el extremo opuesto debería ser Alvarito, que también ha llegado al inicio de la competición oficial con el alta competitiva firmada, esa que confirma que el riesgo de recaída está en los parámetros naturales y que, por eso, puede volver a jugar con relativa tranquilidad. Villacañas no ha acabado de exprimirse este verano pese a no tener competencia por la baja prematura del exatacante del Marchamalo, y también tiene opciones de debutar frente al Mallorca B, si no desde el inicio, sí en la segunda parte.

Ángel Rodríguez tiene a todo el equipo disponible. El único que sigue convaleciente de los que entrenarán asiduamente con el primer equipo es el central Sergi Molina, en el tramo final de la, para él, interminable rehabilitación de rodilla tras romperse los ligamentos cruzado y anterior en enero.

Los últimos en llegar, Míchel Herrero e Iván Martínez, han demostrado estar muy bien físicamente después de trabajar con un preparador personal, el centrocampista valenciano, y de hacer la pretemporada con el Osasuna, el joven portero sub-23. Ambos volarán hasta Palma este sábado por la tarde, después de comer, con el resto de convocados para participar en el estreno liguero del Hércules, que inicia su segundo intento de asaltar la Primera RFEF mañana, al mediodía, en la ciudad deportiva Antonio Asensio, con buena parte de la afición pendiente de si el cuadro insular ofrece finalmente el partido en directo a través de su canal en Youtube, algo que se da por hecho, pero que nadie ha querido confirmar públicamente hasta hoy.