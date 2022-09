Volver con la esperanza de reeditar la felicidad vivida, regresar para cerrar el círculo, para sentir que estás en casa, para recuperar esa sensación mágica de que todo el mundo tira de ti, te respeta, te jalea, te da el cariño que echaste en falta en otros sitios a pesar de atravesar coyunturas deportivas más favorables que las que encuentras al abrir la puerta de un vestuario que ha envejecido mucho peor que tú.

Míchel Herrero se siente un herculano más. «Cuando me marché del equipo sabía que volvería a vestir esta camiseta en algún momento. Y ese momento ha llegado. He tenido mejores ofertas, me han querido equipos de categorías superiores, pero sentía que era el momento de establecer otro orden de prioridades, de anteponer el deseo y el bienestar de mi familia. Sabía que volvía a mi casa, y además lo hacía de la mano de un amigo, de la persona que me apadrinó en el vestuario de aquel Hércules de hace diez años», subraya el fichaje más caro del nuevo proyecto blanquiazul.

«Me gusta el reto, me gusta ser protagonista en un campo. Sentir que soy importante dentro de un grupo que necesita que todo el mundo aporte lo mejor de sí. Me he encontrado un grupo estupendo, con jóvenes que tienen mucho talento. Asumo la presión que todo el mundo me va a poner encima, pero yo no soy Messi, yo necesito a los demás, jugar para el equipo», recuerda el valenciano, arropado por buena parte de su entorno familiar más íntimo en su encuentro con periodistas y aficionados.

3.700 ABONADOS Compran su pase a 5 días del debut del equipo como local ► A falta del tirón de última hora, el Hércules cuenta con cerca de 4.00 abonados, según informó ayer el propio club horas antes de la presentación oficial de Míchel Herrero. El curso pasado, también en Segunda RFEF, la entidad rozó los 6.000 carnés en la 2ª vuelta.

Ciento cincuenta personas acudieron al Rico Pérez para darle la bienvenida. «Este es un club reconocido en toda España, es uno de los mejores de la Comunitat. En el Hércules me he sentido muy querido siempre, así que no doy un paso atrás. Me han llamado muchos compañeros para preguntarme si era verdad que jugaría en la cuarta categoría y les he respondido a todos lo mismo: voy a jugar al fútbol y lo voy a hacer en un equipo del que no he dejado de ser aficionado nunca. Todo lo demás, en este momento de mi vida, me da igual», reitera Míchel, que se fotografió con cuantos hinchas se lo pidieron dentro del estadio.

Guiño a Enrique Ortiz

Sin dejar de sonreír, el futbolista explicó que le sorprendió escuchar el timbre de su casa en València y encontrarse con Ortiz al abrirla. «Lo vi delante de mí y me dijo, quiero que te vengas conmigo, no te vas a arrepentir. Cuando alguien se toma tantas molestias es porque te valora de verdad», admite Míchel, que siempre sintió el respaldo a la operación de Paco Peña, «que no dejó de llamarme ni un solo día», y del entrenador, con el que se reunió justo antes de firmar su contrato hasta junio de 2024.

«La vida me ha cambiado. Tengo una familia y una hija. El proyecto que más me gustaba era el del Hércules y quiero ayudar en todo lo que pueda, tanto dentro como fuera del campo», ensalzó. «Pasé un año maravilloso en Alicante. Llegué siendo un chiquillo y me marche siendo un jugador importante, curtido. Mi paso por este equipo ha sido capital en mi carrera», sostiene Míchel, al que, si le dan a elegir, prefiere «jugar cerca del área». «Me voy a quedar después de los entrenamientos para familiarizarme con el balón, que he notado que es muy diferente. Quiero estar al 100% cuanto antes, no voy a perder ni un minuto».