Joven con mucha experiencia, discreto, perfectamente vestido con el polo de su nuevo equipo, acompañado por su pareja, tranquilo en el hablar, ordenado en la modulación de su discurso. Iván Martínez es un chico sensato que tiene muy claro lo que quiere, que ha a aprendido a esperar, quizá más de lo que ha merecido. En su nuevo equipo, el guardameta de Ágreda confía en poder romper el maleficio de vivir siempre a la sombra de un cancerbero mayor que él. Siente que su momento ha llegado... y que va a ser en Alicante.

«Doy este paso con una gran seguridad. Tengo una ilusión enorme. Me habría gustado llegar antes, pero no ha podido ser. Me he sentido muy arropado en todo momento y me han hecho sentir que me querían en el equipo de verdad, y eso ha sido determinante para tomar esta decisión», explica el exfutbolista de Osasuna, el club en el que se formó y en el que ahora entendían que no tenía sitio pese disponer de un año más de contrato.

El conjunto navarro accedió finalmente a traspasarlo al Hércules a coste cero (al principio de la negociación se negaba en redondo) a cambio del 50% del importe de una futura venta del soriano. «Ha sido una negociación larga, ellos velaban por sus intereses y yo por los míos. Pero en todo momento he tenido a Peña encima, preguntando, interesándose, dándome apoyo y se lo agradezco porque no son momentos fáciles. Hice todo lo posible por venir antes, pero no hubo manera», confiesa Iván Martínez.

«Estoy focalizado en competir con Carlos (Abad) por la titularidad, pero con una actitud positiva, sana, de compañerismo»

«Cuando llegas a un equipo como este sabes que el objetivo es muy claro. Pero hay que afrontarlo desde la humildad porque todas las categorías son muy competitivas, las ligas duras y las temporadas muy largas», avisa.

«Aquí puedo asentarme y tener mi lugar. Tengo muchas ganas de empaparme de todo, de cada gesto y de cada partido», confiesa convencido de verdad el jugador. «Me atraía la situación histórica del Hércules, pero lo que más me motiva es que me identifico con su situación, yo también quiero mejorar y crecer, ir a más, llegar a lo más alto. El club tiene un potencial de crecimiento magnífico», subraya Iván Martínez, convencido de que si aceptó el ofrecimiento del Hércules fue para «pelear el puesto con un gran portero como Carlos Abad».

Ejercicio de sensatez

«El que va a un sitio y piensa que allí no va a jugar, se equivoca. Vengo para competir de forma sana. Si no me toca jugar, apoyaré y competiré en el siguiente entrenamiento porque es lo mejor para mí y para el grupo, y quien no tenga esto claro no llega a ninguna parte», advierte.

Iván Martínez tuvo que ver como su entrenador le sentaba en Castellón el año pasado después de haber suplido con creces al meta titular y ser elegido hasta tres veces el mejor del encuentro. Que su técnico, en vez de premiarle con la continuidad, le sentara de nuevo en el banquillo no pudo con su voluntad de seguir forjándose como profesional.

«Son momentos jodidos, pero no te puedes rendir, hay que volver a empezar y aceptar la decisión del entrenador. Trabajé como el que más para estar listo si me llegaba de nuevo la oportunidad. A lo largo de tu carrera se van a dar situaciones así y debes estar mentalizado para sobreponerte porque, antes o después, le pasa a todos los jugadores», asume.

«Soy joven (20 años) y tengo que disfrutar de cada momento, aprender, no querer precipitar las cosas. Mi momento llegará, estoy seguro, y si no es ahora, será más adelante. Estoy focalizado en competir con Carlos (Abad) por la titularidad, pero con una actitud positiva, sana, de compañerismo. Los equipos a los que le va bien son los que piensan y actúan como grupo» El arquero, internacional con la sección siempre en categorías inferiores, con una cláusula de salida a Primera en Osasuna de 8 millones de euros, se define como un portero «participativo, con personalidad, que juega adelantado, intuitivo, rápido y valiente»... ahí es nada.