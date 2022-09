Sin un gramo de grasa sobrante, sonriente y preparado para todo lo que le venga a partir de ahora. De inscribirse en el registro del INEM por primera vez en su vida a ser titular con el Hércules este sábado. En solo siete días, Roger Riera ha cambiado la soledad angosta del Principado pirenaico, con fecha fijada para sellar el paro, por la efervescencia soleada del Mediterráneo con un papel protagónico en su nuevo club. La vida es para los que la saben vivir.

"Antes de nada, quiero desearle toda la suerte del mundo a Marcelo (Djaló) y una buena recuperación. Nos tiene para lo que necesite", responde el defensa de El Masnou después de escuchar las gracias sinceras del secretario técnico por haber decidido bajar dos categorías de golpe dando todo tipo de facilidades. "Para mí es un reto venir a un club como el Hércules y ojalá este agradecimiento lo repitamos al final de año porque es cuando de verdad importa", recuerda Riera antes de asegurar con vehemencia: "Tengo muchas ganas de empezar mañana, vamos a ir a por todas".

El futbolista barcelonés será titular mañana sábado frente al Badalona Futur porque, como él mismo reconoce, "vengo muy bien físicamente y, si el míster lo considera oportuno, estoy listo para empezar a ayudar". Lo hará porque, de momento, solo él y Dylan Leiva disponen de licencia profesional en su demarcación. Y aunque su formación blaugrana le distingue con un buen trato de la pelota, el excapitán del Barça B lo tiene claro: "Un defensa, lo primero que tiene que hacer es defender. Y luego, a partir de ahí, ayudar en lo que pueda. Si es a sacar la pelota, perfecto, porque estoy preparado para ello".

Riera recibió formalmente la noticia de que Eder Sarabia no contaba con él para el nuevo curso horas antes de finalizar el periodo de traspasos entre clubes: "Rescindir tu contrato el último día de mercado no es una situación agradable y yo, personalmente, no me había visto nunca en esa situación. Pero acabas llegando a un acuerdo porque, al menos yo, lo que deseo es ser feliz jugando al fútbol. Por suerte, recibí la llamada de Paco Peña justo después y nos entendimos bien y alcanzamos rápido un acuerdo. En pocos lugares se puede disfrutar más del fútbol que aquí, en Alicante", subraya el defensa blanquiazul, a quien ayudó a tomar la decisión un exherculano, el delantero Carlos Martínez, con el que logró el ascenso a Segunda División el año pasado en Andorra: "Carlos (Martínez) me dijo que era un lugar para ser feliz y que en mi lugar no dudaría en aceptar el desafío".

Riera considera que forma parte de un plantel de garantías: "Hay un buen grupo. Personalmente conozco a Toscano, porque coincidí con él en la cantera del Barça, y con Cristian Cedrés, con quien compartí equipo en Villarreal. Somos un gran bloque y ya se vio en Palma lo que somos capaces de hacer en ataque, se generaron muchas ocasiones y merecimos llevarnos los tres puntos. Tenemos equipo para ser protagonistas y dominadores. En cuanto nos acoplemos, que será en un tiempo corto, espero, ganaremos partidos regularmente", aventura el central diestro.

Para él, jugar con 27 años en la cuarta categoría después de su paso por Barça, Villarreal, Celta, y haber jugado en las ligas inglesas y holandesas, no es un retroceso en su trayectoria: "No pienso en la categoría en la que compito, me centro en el reto, en la ambición del proyecto. Este reúne las dos cosas para mí y me centro en dar lo mejor para ayudar a conseguirlo".