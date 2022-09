El decimoctavo fichaje de Paco Peña en menos de dos meses aterrizará en Alicante en las próximas horas. Joan Truyols ha aceptado la oferta de incorporación al Hércules y solo falta que su representante, de viaje de trabajo en EE UU, encuentre el momento de certificar una operación en la que ya se han puesto de acuerdo las dos partes principales. El central balear ocupará la licencia profesional que dejará libre Marcelo Djaló después de que se concreten las condiciones del despido del bisauguinenano, requisito indispensable para activar la inscripción del defensa de Manacor en la competición.

Truyols, a quien el Badajoz no renovó (junto a la mayor parte del plantel) tras quedar el equipo extremeño fuera de la promoción de ascenso a Segunda División en el último minuto de la temporada, lleva desde entonces trabajando en solitario con la ayuda de un preparador físico, por lo que, a diferencia de Roger Riera, necesitará un periodo de adaptación hasta que recupere el ritmo óptimo de competición. El mallorquín fue titular en el tramo decisivo de la Liga, en la que participó en 19 jornadas. A punto de cumplir 33 años, su excelente condición física siempre ha sido una de sus cualidades más valoradas.

El curso pasado también llegó a Badajoz a final de verano, tras finalizar su vínculo con el AEK chipriota, pero en aquel caso lo hizo en el último día de mercado del fichajes. Le costó adaptarse y no entró en dinámica de partidos hasta la jornada 4. A lo largo de curso sufrió dos percances musculares que no revistieron ninguna gravedad, pero que le privaron de una regularidad de la que no dispuso hasta el desenlace de la fase regular.

El médico emitirá hoy su diagnóstico después de que Chacartegui se sometiera anoche a un examen radiológico

El Hércules piensa en él como tercer central, de modo que, si no hay contratiempos, dispondrá de margen para ponerse a tono. Cuando Sergi Molina se recupere (está a un paso de lograrlo) será el cuarto integrante en el eje de la zaga, el canterano en el perfil izquierdo. Mientras, seguirá en dinámica de primer equipo Dani Marín.

Resonancia

Solventado el refuerzo de Marcelo, la preocupación se centra ahora en averiguar qué tiene exactamente Felipe Chacartegui, que arrastró molestias musculares durante toda la semana pasada, pero acabó siendo titular el sábado en el Rico Pérez al tener buenas sensaciones. Jugó con un vendaje y no experimentó dolor hasta que, a punto de finalizar la primera parte, en un golpeo a la pelota, sintió un pequeño pinchazo.

El técnico prefirió no forzar al lateral, que ya había sufrido en la misma zona una microrrotura de fibras tiempo atrás, por lo que hay una alta probabilidad de que se haya reabierto la cicatriz. Tras someterse al examen radiológico anoche, hoy el médico emitirá un diagnóstico definitivo, pero se da por hecho en la entidad que el defensa zurdo no viajará a El Prat.

Cambio en el plan de entrenamientos

El Hércules ha modificado su habitual plan de trabajo semanal después de haber jugado en sábado su último partido de Liga, el que empató en casa con el Badalona Futur gracias a un tanto del debutante Roger Riera en la segunda parte. El equipo, que se tomó libre el domingo, recuperó ayer la rutina física, que volverá a repetir hoy en el estadio José Rico Pérez. Mañana está previsto que la plantilla descanse de nuevo antes de afrontar las últimas sesiones para preparar el tercer envite de la temporada, el que vivirá el domingo (12 horas) sobre la superficie sintética del campo del AE Prat, su siguiente rival.