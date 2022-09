La competencia seria que supone Iván Martínez en un puesto que parecía reservado en exclusividad para él a principio de verano no ha ensombrecido el buen carácter de Carlos Abad, convencido de que si se le da un margen de confianza al Hércules construido por Paco Peña y Ángel Rodríguez, los resultados llegarán más pronto que tarde.

“Estamos en construcción y lo importante es que el equipo ha sumado en los dos partidos sin perder. Pero aunque todos queremos victorias, lo más importante es que se nota que la evolución del equipo es buena, que vamos de menos a más, que somos mejores que en pretemporada. Por lo que he visto hasta ahora, a mí de deja tranquilo este equipo”, sostiene el guardameta del Puerto de la Cruz.

“Todo el mundo desea la victoria, los aficionados y los jugadores, pero hay que entender las circunstancias colectivas e individuales de este grupo obligan a tener un poco de paciencia. El trabajo diario es bueno, cada vez estamos más acoplados, las sensaciones son buenas… así que pido a todos un poco de tranquilidad porque estamos yendo a más y lo estamos haciendo muy rápido”, recuerda el tinerfeño.

"La ansiedad y la prisa por conseguir las cosas la entiendo fuera del campo, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por eso"

“La ansiedad y la prisa por conseguir las cosas la entiendo fuera del campo, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por eso, tenemos que progresar como bloque y eso no ocurre de la noche a la mañana, creo que es muy pronto para hablar de ansiedad o de urgencia. Y tampoco creo que eso sea bueno para conseguir lo que queremos. Hay que tener calma”, insiste el meta canario, al que preocupa que por querer precipitar las cosas se termine perjudicando al proyecto.

"Creo que hemos hecho méritos suficientes para haber ganado los dos primeros partidos, y eso nos fastidia a todos, pero estamos en la línea correcta"

Después de un año difícil (el curso pasado solo disputó un partido con el Atlético Baleares), Carlos Abad vuelve a experimentar la satisfacción de trabajo bien hecho. “En lo personal, estoy contento, pero siempre me voy a mi casa más tranquilo y más feliz cuando lo hago con mi portería a cero. Creo que hemos hecho méritos suficientes para haber ganado los dos primeros partidos, y eso nos fastidia a todos, pero estamos en la línea correcta”, subraya. “No he acusado ni notado mucho la falta de minutos, sé que tengo margen de mejora, que aún no estoy en mi pico de forma, pero estoy muy satisfecho porque cada vez doy más”, esgrime el portero del Hércules, contento con rivalizar por el puesto con un joven “muy prometedor”.

“La competencia es buena, el que aprieta por detrás empuja al que está delante para que esa situación no cambie. El buen ambiente es clave en la consecución de objetivos. Iván (Martínez) es un tipo estupendo y estamos trabajando muy bien juntos”, resalta el meta insular.

Tener que jugar en horario matinal sobre la superficie sintética del Sagnier en El Prat no supone, a priori, un problema para Carlos Abad, que entiende que el Hércules debería resultar reconocible en todas las circunstancias. “La idea del juego será la misma, dominar y ganar. Da igual la superficie, hay que adaptarse rápido. Si no se puede mandar con el balón, trataremos de dominar por otros medios, lo importante es que seamos nosotros los que llevemos el peso del partido”.

La incorporación de Roger Riera una vez finalizado el periodo natural para hacer fichajes sorprendió muy gratamente al arquero blanquiazul porque el central acababa de ascender a Segunda División con el Andorra de Carlos Martínez, Eder Sarabia y Gerard Piqué. “Me sorprendió que Roger decidiera sumarse a nuestro vestuario viniendo de dónde venía. Pero estamos encantados de que lo haya hecho porque es un refuerzo fantástico. En pocos días, se ha acoplado perfectamente a nuestro estilo y ha sido capaz de marcar. No se le puede pedir más”.

Pero el excapitán del Barça B que levantó la primera Youth League no es la única incorporación que llama la atención, la de Míchel, por ejemplo, también. “El Hércules siempre es una buena oportunidad para un jugador que quiera demostrar que tiene mucho que aportarle al fútbol. Todos tenemos motivos propios para haber decidido aceptar una oferta de un club en cuarta categoría, pero es que le dices sí al Hércules, no a cualquiera”, valora Carlos Abad entes de sugerir un evolución táctica al técnico leonés.

“Tenemos muy buenos jugadores, especialistas en el golpeo, como Míchel, Toscano o Alvarito, y creo que deberíamos aprovecharlo más porque, hasta ahora, hemos utilizado muy poco ese recurso a pesar de disponer de talento de sobra para intentarlo más”. Palabra del portero.