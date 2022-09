Mayo del año 1900. El buque británico Theseus llega a las costas de Santa Pola con una veintena de astrónomos para observar el eclipse solar que el incipiente siglo XX trae bajo el brazo. La imponente embarcación causa revuelo y curiosidad a partes iguales entre los santapoleros. Pero a estos aún les sorprende más ver cómo los tripulantes, para matar el tiempo en espera del gran acontecimiento, juegan a “algo raro con una pelota”. Y no era para menos: en la que probablemente sea la primera referencia al fútbol en la provincia, el diario alicantino El Liberal describía lo que jugaban aquellos ingleses y escoceses en la playa de Levante como “foot-ball, un violento ejercicio que se realiza con una gran pelota de goma”. Totalmente ajenos, los astrónomos del Theseus estaban haciendo historia en Alicante sin saberlo. Pero no precisamente de la astronomía…

Esta primera piedra y sobre todo las sucesivas llegadas de otros barcos procedentes del Reino Unido propiciaron que el fútbol fuera adquiriendo popularidad y se fuese extendiendo por otras poblaciones de la provincia. Fruto de esta expansión llegó la construcción del primer pseudoestadio de la ciudad de Alicante, el “Campo de Juegos”. Dicha instalación -que venía a ser lo que hoy conocemos como un polideportivo- se encontraba entre la calle Alemania y Doctor Gadea y se inauguró en 1903 con un partido entre dos combinados a los que se llamó, en honor a la bandera alicantina, blanco y azul. El encuentro, al que asistieron diversas personalidades del Alicante de la época, fue un gran espectáculo que dejó un empate a cinco goles y la sensación de que el despegue del “foot-ball” en la capital de la Costa Blanca también era imparable.

Con el paso de los meses y como consecuencia lógica de este auge fueron llegando nuevos campos, como el de Benalúa (1907) o el del Alicante Recreation Club (construido en 1908 en las cercanías de Maisonnave). Sin temor a equivocarnos, se podía afirmar que, a finales de la primera década del siglo pasado, prácticamente cada barrio alicantino tenía decenas de niños dando patadas a lo más parecido a un balón que pudieran encontrar. Paralelamente a esto y como no podía ser de otra manera, los primeros clubes fueron apareciendo: el Sportsman´s Club Lucentino (1904), el Racing FC y el Mercurio (ambos de ámbito estudiantil y fundados en torno a 1907), el Lucentum (1910)... o el propio Hércules Foot-ball Club.

Estábamos ya en el año 1914 y, en medio de la imparable fiebre futbolística que vivía Alicante, también había hueco para el sueño de uno de esos pocos niños que no podían correr tras una bola hecha de harapos. Vicente Pastor de la Llosa Alfosea, más conocido como “El Chepa” debido a la malformación que sufría, reclutó a un grupo de chavales a los que les unía la pasión por el balón de trapo, les consiguió equipaciones e, inconscientemente, les dio un lugar en el anonimato de la leyenda. Ya teníamos las camisetas (curiosamente rojiblancas), el entrenador (Pastor) y los jugadores. Solo faltaba un nombre para el equipo y “El Chepa”, quizás en parte por haber sido objeto de no pocas burlas a lo largo de su corta vida, no lo dudó: “le llamaremos Hércules para infundir respeto”. Y así, poco más de una década después de haber dado sus primeras pataditas en Santa Pola, ya empezaron a resonar los primeros “¡Hércules, Hércules!” entre la chavalería del Paseo de Gómiz, en lo que bien podría ser una hermosa metáfora de las primeras palabras del recién nacido club blanquiazul…