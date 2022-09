Habla con claridad y expone un discurso convincente en sus declaraciones. Ni mucho menos se muestra preocupado por el hecho de no haber conseguido la victoria en las dos primeras jornadas, pero da por seguro que los buenos resultados llegarán y que el equipo irá a más. Así es Ángel Rodríguez, el técnico que lleva el timón del Hércules y que debe devolver la ilusión a la afición blanquiazul. El equipo afronta este domingo a partir de las 12 horas la tercera jornada en el feudo del Prat, un rival que perdió en el primer partido ante el Deportivo Aragón (0-1) y que ganó la pasada semana en Alzira (0-1). El técnico no podrá contar con el lesionado Felipe ni con el recién llegado Joan Truyols, que todavía debe coger la forma física.

El entrenador del Hércules, Ángel Rodríguez, descartó este viernes que su equipo afronte con presión o dudas la visita al Prat tras haber sumado dos empates en las primeras jornadas.

«Hay que darse cuenta de qué ha hecho bien el equipo y qué mal. Y creo que hemos hecho más cosas bien que mal», dijo en rueda de prensa el leonés, quien admitió que al Hércules le ha podido faltar «definición».

«No tengo dudas de lo que estamos haciendo y de cómo estamos trabajando», reiteró el entrenador, quien aseguró que el Hércules no renunciará a su estilo a pesar de que el partido del domingo se disputará en un campo de césped sintético.

«La propuesta es tener el balón, ser ofensivo y mirar la portería contraria, pero no podemos ser tontos y en algunas cosas tenemos que ser prácticos», matizó el técnico.

«Es evidente que los campos de césped artificial son algo diferentes por los botes y los giros, pero no hay que poner excusas. Si no te gustan estos campos lo tienes muy sencillo: asciende y el año que viene todos de hierba», argumentó el preparador herculano.

Rodríguez definió al conjunto catalán como un equipo «dinámico que intenta salir con el balón controlado desde atrás» y alertó del peligro de las acciones a balón parado y las segundas jugadas.

«Hay que ser fiables en defensa y efectivos en ataque porque todo lo que suceda en las áreas será determinante», resumió el técnico, quien descartó la presencia de Joan Truyols, último fichaje del club, para el partido al estar aún fuera de forma. «Hay que darle su tiempo, viene de entrenar con un equipo de Tercera en Mallorca, es uno de los jugadores que se ha sumado tarde a la plantilla y nos va dar mucho. De momento no está preparado para competir, no ha jugado ningún partido y no va a viajar», señala. «No podemos tener prisa con los que han llegado tarde porque no están al mismo nivel que sus compañeros y segundo porque ponerlos podría ser un contratiempo para todos», afirma.

Sobre el sustituto de Felipe en el lateral izquierdo, no dejó grandes pistas sobre si situará a Víctor Eimil o a Marcos Bravo: «Tengo claro lo que voy a hacer, cualquiera que salga lo va a hacer bien, los dos tienen intensidad, Víctor tiene más minutos de pretemporada y Marcos es zurdo, sería más normal para él jugar ahí. Los dos me dan tranquilidad».

Duelo de filiales

El Hércules B se enfrenta este sábado (18.00) en la Ciudad Deportiva al Elche Ilicitano en un interesante duelo de filiales en la Tercera RFEF. El conjunto que entrena Arei Souto perdió en la primera jornada en el feudo del Jove, mientras el filial franjiverde empató a cero ante el Villarrelal C.