Ángel Rodríguez irradia más felicidad con sus gestos que con su voz pesada, bien modulada, convincente. El entrenador del Hércules, que sonríe mientras escucha las preguntas, responde con temple, sin adornos, sin demorarse más de lo esencial, apelando a un discurso que no ha variado ni un ápice desde que se hizo cargo del equipo mediado el mes de julio con solo cuatro futbolistas en nómina.

El preparador blanquiazul ha celebrado el primer triunfo en su nueva etapa con naturalidad. "Sabíamos que iba a llegar muy pronto, de hecho todos estábamos convencidos de que debía de haber sido mucho antes porque lo hemos merecido en las dos primeras jornadas", aclara. "Es la primera y la valoramos como tal, pero debe ser la primera de muchas", insiste en su propósito ineludible de terminar líder la fase regular en mayo.

"Sabíamos que teníamos un partido muy difícil, en un campo complicado por las condiciones del terreno de juego y frente a un adversario que tiene una muy buena propuesta futbolística. Hemos sabido adaptarnos rápido y hemos sido superiores casi siempre", sostiene el técnico del Hércules. "Solo hemos cometido un error en una entrega en el centro del campo que les ha brindado a ellos la opción de marcar, pero después hemos jugado la mayor parte del tiempo en campo del Prat", recalca Ángel Rodríguez, satisfecho con la aportación de todo el equipo.

"Se han vaciado a pesar de que nuestra condición física, por nuestra pretemporada, está lejos de ser la más óptima. Aun así, todos han estado muy bien y los que han entrado de refresco le han dado un plus más al juego, han dinamizado y han sumado todos, que es primordial para nuestro juego", ensalza el entrenador blanquiazul, que no quiere destacar a nadie a título individual: "Todos han hecho lo que les hemos pedido", zanja.

"Todo lleva su tiempo, no se pone a un equipo a jugar al 100% de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo. Pero nosotros estamos evolucionando bien, yendo a más en cada partido, en cada entrenamiento. Por eso estoy tranquilo, porque veo hasta dónde podemos llegar cuando el desarrollo del trabajo se culmine", reitera el ex ayudante de Quique Setién durante más de una década.

La falta de gol de los delanteros centro no inquieta a Ángel Rodríguez a pesar de que han dispuesto ya de ocasiones muy claras, en El Prat hasta tres. "Los goles son importantes, mucho, pero no son responsabilidad exclusiva de los de arriba. Lo importante es hacerlos, generar la ocasiones, da igual quien los consiga. A nuestros delanteros hay que dejarlos tranquilos. Cuando enchufen la primera, ya no pararán...", aventura el responsable del ascenso a Primera RFEF del Pontevedra el curso pasado.

"Quiero que todos los jugadores se integren, que se sientan parte del proyecto. Pongo a los que creo que están mejor, pero todos están bien, incluso los que, de momento, han jugado menos. La actitud de los que hoy (domingo) han entrado de refresco ha sido magnífica", remarca el técnico blanquiazul antes de meterse en el vestuario para festejar la victoria y subirse al autocar de vuelta a Alicante.